Caso Spagnuolo: Pullaro condenó el presunto entramado de coimas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, condenó y pidió hoy por un rápido esclarecimiento de los audios en los que el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo denuncia un presunto entramado de coimas que alcanzaría a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Martín y Lule Menem.

"No hay corrupción buena, corrupción mala o corrupción de un lado o del otro. Esperamos que se esclarezca rápidamente", dijo Pullaro ante la prensa en el ingreso del Congreso Internacional del Maíz..

Se trata de uno de los primeros mandatarios provinciales que se expresan por el caso que sucumbió al gobierno del presidente Javier Milei en plena campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

Contexto

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, encabezó este miércoles la inauguración del Congreso Internacional del Maíz, que se desarrolla en Rosario durante dos jornadas.

La cita convoca a expertos, científicos, productores y empresarios del agro para reflexionar sobre el presente y el futuro de un cultivo estratégico.

Durante su discurso, Pullaro destacó la centralidad del maíz y del campo en la identidad provincial. “Para nosotros es muy importante que en Santa Fe se hable del maíz y del campo porque son parte de nuestro ADN. Santa Fe es campo e industria, y también son las universidades que producen ciencia y tecnología”, subrayó.

El mandatario señaló que Argentina atraviesa un escenario complejo, pero insistió en que la salida está en el interior productivo: “Cada vez que el país miró al campo le fue bien. Necesitamos que nos permitan hacer lo que sabemos: producir, trabajar y mostrar un camino diferente para poder salir adelante”.

En otro pasaje, sostuvo que los productores agropecuarios piensan en reinvertir en la Argentina. “Ninguno está pensando en llevarse los recursos a paraísos fiscales o a cuentas extranjeras, ni en ponerlos en criptomonedas. Todos están pensando en cómo van a invertir. Eso tiene que ver con nuestra cultura”, afirmó.

El encuentro constituye un espacio de intercambio técnico, científico y estratégico. Con foco en la sostenibilidad, la innovación y los mercados internacionales, se debaten los principales desafíos y oportunidades de un cultivo clave para la bioeconomía y la seguridad alimentaria global. La agenda incluye paneles con especialistas de distintos países y la participación de delegaciones extranjeras y organismos multilaterales.