Ola de calor en el planeta e incendios: ¿Se ha llegado a un punto de no retorno?

Italia vive uno de los peores días "en décadas" azotada por tormentas, incendios y olas de calor en distintos puntos del país, con un saldo provisorio de cinco fallecidos e importantes daños, que pueden llevar al Gobierno a declarar el estado de urgencia en las zonas más afectadas, informaron las autoridades.

Dos pilotos griegos murieron este martes al estrellarse su bombardero de agua y otro hombre fue hallado carbonizado en la isla de Eubea, devastada por unos incendios que azotan también otras zonas de Grecia en medio de elevadas temperaturas.

La situación tampoco es alentadora en países como Francia, donde si bien el calor golpea menos respecto a otros puntos de Europa, los incendios que se extienden por el continente empiezan a llegar al sur del territorio francés.

Por estas horas, hay preocupación en la Costa Azul, Niza y los Pirineos Orientales y se ha declarado la alerta ambiental en 18 departamentos del país.

En la costa este de Estados Unidos ninguna temperatura máxima en lo que va de julio estuvo por debajo de los 30° y hay alarma en las autoridades por la extrema temperatura del agua oceánica en ese sector, que alcanzó el récord de 38° y arrasa con las barreras de coral y afecta a la fauna marina.

El director de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Tarraubella, habló con Cadena 3 y advirtió que el Foro Económico Mundial ya había informado por la falta de conciencia respecto a la mano del hombre en la naturaleza. "El informe habla de punto de no retorno y es muy fuerte. Los negacionistas dicen que el calor y el frío siempre existió, que se puede seguir adelante hasta que ya no se pueda hacer más nada. En estos riesgos, está primero el colapso de la naturaleza en el lapso de 10 años".

Describió en qué consisten los gases de efecto invernadero y sus riesgos. "El efecto invernadero no permite que el calor salga y se quede acumulado. Los seis gases considerados hoy bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) son los que generan ese efecto. Hay algo más complejo, en lo que respecta a la afectación de la naturaleza e individuos: un conjunto de vidas caminando".

Advirtió que la pérdida de fauna silvestre afecta de lleno un equilibrio en el ecosistema. "El 66% de la población de animales silvestre se ha caído en los últimos años. Sin un equilibrio, lo que se cae es la vida. El planeta va a seguir existiendo, pero sin humanos. Entonces hay que salvar a las especies asociadas con nosotros".

"Hoy se habla de un asesinato trasgeneracional. Es interesante analizar una visión diferente, como en medio oriente, donde en Dubái hay tecnologías que te dicen qué se puede hacer para contrarrestar los efectos del cambio climático de cara al futuro", sostuvo.

Por último, comparó el cuidado de la naturaleza con el mantenimiento de una infraestructura. "Nunca se ha contabilizado el costo de la naturaleza, como si el aire y el agua fuesen gratis. Si uno pagara por los servicios ecosistémicos, seguramente habría más consciencia. Hace falta monetizar los servicios ecosistémicos, que no vienen como por arte de magia. Es como no pagar por el mantenimiento de la infraestructura y la naturaleza es la infraestructura de infraestructura y no lo estamos pagando".

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Federico Albarenque desde Francia y Cynthia Zak desde Estados Unidos.