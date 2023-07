Europa enfrenta temperaturas extremas con máximas que superan los 45 grados

El sur de Europa está siendo azotado por una intensa y despiadada ola de calor, con temperaturas que ya alcanzaron niveles récord en varias regiones desencadenando incendios forestales descontrolados o cortes de energía, hechos que se repiten en Estados Unidos, y con marcas de máximas extremas en China y Japón.

Los incendios forestales están arrasando partes de Grecia continental, siendo el más grave en la región de Dervenochoria, donde el humo es visible desde el espacio.

El servicio de bomberos de ese país se movilizó en las últimas horas para combatir incendios en cuatro áreas diferentes del país: Chaidari en la región de Attica, Chrysokellaria en Messenia, y las islas de Irakleia y Lesbos.

El más extenso de estos incendios, localizado en Dervenochoria, requirió el despliegue de unos 300 bomberos y varios aviones para intentar controlarlo.

Ante esta situación la Unión Europea (UE) desplegó recursos para ayudar en la extinción de incendios, pero la situación sigue siendo crítica.

Mientras tanto, la isla italiana de Cerdeña se enfrentó a temperaturas máximas de hasta 46 grados centígrados esta tarde y se advierte que el calor extremo podría continuar durante otros 10 días en partes de Italia.

Justo en esta isla podría romperse un récord de temperatura europea si se llegasen a superar los 48,8 grados, registrados allí en 2021, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Debido a las temperaturas extremas en Italia, la demanda de ventiladores y aire acondicionado disparó el consumo de electricidad a su máximo nivel este año provocando cortes de energía.

Roma estableció un nuevo récord de temperatura, alcanzando la máxima histórica de 41,8 grados, según el servicio meteorológico de la región del Lazio, superando el último récord de la ciudad establecido en junio de 2022 por 1,1 grados centígrados.

España también está sufriendo olas de calor a repetición con temperaturas que alcanzaron los 45 grados en el sur del país.

Las regiones de las Islas Baleares y Cataluña en España experimentaron temperaturas récord superiores a 44 grados, según Meteored, un servicio de monitoreo meteorológico.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, la Agencia Estatal de Meteorología de España, dijo a Cadena 3 que la ola de calor no sólo afecta a España sino a todas las localidades alrededor del Mediterráneo. "Alcanzamos una temperatura superior a 45 grados en una zona donde no es habitual y también estamos teniendo noches en zona de montaña donde no se baja de 25 grados", advirtió.

"Nos enfrentamos a una ola de calor intensa con temperaturas que no hemos enfrentado anteriormente. Tenemos unos protocolos en España desde hace años y se recomienda no hacer actividades al aire libre en las horas de más calor y evitar exponerse a las altas temperaturas", indicó.

Del Campo indicó que según los observatorios, ayer se registró un récord de temperatura, de acuerdo a los registros que llevan más de 100 años.

A su vez, en el sudoeste de Francia, la región de Toulouse también se prepara para afrontar temperaturas récord.

Se pronosticó que Toulouse y la ciudad de Albi experimentarán temperaturas cercanas a los 41 grados.

La región ya enfrentó veranos extremadamente calurosos en el pasado y está tomando medidas para combatir el calor, como el uso de cintas reflectantes en las calles, la instalación de velas de lona para aportar sombra, pintar de blanco los techos de los edificios municipales y ampliar los horarios de parques y piscinas públicas.

La Organización Meteorológica Mundial destacó que estos eventos climáticos resaltan la necesidad de tomar medidas firmes contra el cambio climático.

El aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos intensos son cada vez más frecuentes y requieren una acción climática contundente, advirtió el organismo.

El secretario de la OMM, Petteri Taalas, dijo que los fenómenos meteorológicos extremos "tienen repercusiones en la salud humana, los ecosistemas, la economía, la agricultura, la energía y el abastecimiento de agua. Esto subraya la creciente urgencia de reducir las emisiones de efecto invernadero".