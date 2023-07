Milagro en altamar: naufragó durante 3 meses y fue rescatado junto a su perrita

Un marinero australiano fue rescatado por un buque atunero mexicano tras naufragar a la deriva durante tres meses en altamar con su perra.

Timothy Lindsay Shaddock es un marinero de 54 años, zarpó hace tres meses con su catamarán de la ciudad mexicana de La Paz y el mal clima azotó la embarcación.

El australiano confirmó que llevó bastantes provisiones pero que la tormenta afectó sus equipos electrónicos y no le permitía cocinar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin poder cocinarse, reveló que la única forma de alimentarse fue que él y su perra comieran pescado crudo. “Hubo muchos días malos y muchos buenos”, afirmó el marinero.

Por su parte, Shaddock agradeció al capitán y a la compañía pesquera por salvarle la vida y dijo estar muy agradecido con ellos.

“Estoy vivo y de verdad pensé que no lo estaría” y añadió que él y su “asombrosa” perrita "están bien".

Grupomar, la empresa que opera el barco atunero, en un comunicado informó que Shaddock y su perrita se encontraban en una situación “precaria” cuando fueron encontrados, sin provisiones ni refugio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Bella", la perrita, fue la estrella del viaje de retorno y el marinero contó como conoció al fiel animal.

“Es mexicana, es el espíritu del interior del país y no me dejaba. Traté de encontrar un hogar para ella tres veces, pero ella siempre me seguía al agua", relató.

"Ella es más valiente que yo, de eso estoy seguro”, resaltó el australiano que vivió con su mascota el milagro de altamar.