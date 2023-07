Un soldado de EEUU visitó Corea del Sur, entró a Corea del Norte y desapareció

Un soldado estadounidense entró a Corea del Norte durante una visita turística a la frontera de ese país con Corea del Sur, altamente vigilada, y se cree que fue detenido, informó este martes el mando de la ONU en el lugar.

"Un ciudadano de Estados Unidos cruzó sin autorización la Línea de Demarcación Militar" con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), durante una visita al Área de Seguridad Común, el sector bajo control de Naciones Unidas, dijo un portavoz del puesto de mando de la ONU.

"Creemos que está actualmente detenido en la RPDC, y estamos trabajando con nuestros colegas del Ejército Popular de Corea (del Norte) para resolver el incidente", agregó el vocero, citado por la agencia de noticias AFP.

Un funcionario estadounidense declaró que el individuo es un soldado y que se cree que está detenido por Corea del Norte

???????????? | URGENTE: El ciudadano estadounidense que cruzó la frontera con Corea del Norte es un soldado, informa el periódico The Dong-a Ilbo, citando al ejército de Corea del Sur. — Alerta News ??Ultimo Minuto (@AlertaMinuto) July 18, 2023

Según el canal CBS News, que citó a funcionarios estadounidenses, se trata de un miembro de bajo rango del Ejército estadounidense que era escoltado a casa por razones disciplinarias, pero que logró salir del aeropuerto y unirse a un grupo de turistas.

Un testigo, que afirmó haber participado en la misma excursión, declaró a CBS News que el grupo había visitado uno de los edificios de la zona cuando "ese hombre soltó un sonoro ''ja ja ja'' y se puso a correr entre los dos edificios".

"Primero pensé que era una broma mala, pero, cuando no regresó, me di cuenta de que no era una broma y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se volvieron una locura", explicó.

El incidente se produjo en momentos en que las relaciones entre las dos Coreas son mínimas. La relación diplomática está en punto muerto.

Ambos países se encuentran técnicamente en guerra desde que la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, se cerró con un armisticio y no con un tratado de paz.

Según el protocolo del armisticio, ni el personal estadounidense ni el surcoreano pueden cruzar la frontera para recuperar al ciudadano estadounidense.

Soldados de ambos Estados trabajan frente a frente en el Área de Seguridad Común, al norte de Seúl, supervisada por el mando de Naciones Unidas.

El lugar es también un popular destino turístico y cada día acuden a él cientos de visitantes del lado surcoreano.

En los últimos meses, Corea del Sur y Estados Unidos intensificaron la cooperación en materia de defensa, organizando maniobras militares conjuntas; unos ejercicios que se volverán a realizar el próximo mes.

Ambos países aliados celebraron hoy en Seúl la primera reunión de un Grupo Consultivo Nuclear destinado a mejorar la coordinación nuclear entre ambos y reforzar la preparación militar contra Corea del Norte.

Además, anunciaron que un submarino nuclear estadounidense hizo escala en la localidad surcoreana de Busán por primera vez desde 1981.

Kim Yo Yong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó ayer que el despliegue del submarino únicamente "alejará más" a Corea del Norte de eventuales diálogos.

En marzo pasado, el líder norcoreano instó a los miembros del instituto de armamento nuclear del país a aumentar la producción con fines militares y a fabricar armas más poderosas, en un mensaje que coincidió con una nueva prueba de misiles y con la llegada de un portaaviones estadounidense a la vecina Corea del Sur.