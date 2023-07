Una ola de calor "extremadamente peligrosa" asfixia a Estados Unidos

El oeste y gran parte del sur de Estados Unidos soportan este final de semana una ola de calor "extremadamente peligrosa", según catalogó el servicio meteorológico nacional, con temperaturas de hasta 47 grados centígrados en algunas ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS) indicó en un comunicado esta mañana que "se espera que una ola de calor abrumadora y extremadamente peligrosa azote el oeste este fin de semana, así como partes del sur".

As of 6pm ET this evening, the widespread and extensive nature of excessive heat warnings and heat advisories cover over 100 million people. This weekend the sweltering and dangerous heat will remain in the forecast, especially across much of the West. Practice heat safety! pic.twitter.com/a26ZBjKQ93