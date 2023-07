Ambiente en riesgo: "El sistema climático se rompió, es un punto de no retorno"

El cambio climático se convirtió nuevamente en un tema de agenda en Argentina tras la sequía que tanto dañó la estructura económica del país.

Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y dijo que desde hace años preveían este escenario adverso.

“No pasa nada que pensemos que no iba a pasar, los científicos lo advierten desde hace tiempo. Hace 30 años, en una convención, alertaron que una de las consecuencias del cambio climático iba a ser la agudización de los extremos”, indicó.

“Son fenómenos más intensos, más recurrentes. Lo vivimos con la sequía de cuatro años que hubo en argentina. Lo vimos con los incendios forestales y las olas de calor”, agregó.

En ese sentido, Federovisky afirmó: “El sistema climático se rompió, en la búsqueda de equilibrio oca los bordes y lleva a extremosa los que no estamos acostumbrado. Lo que pasa en el hemisferio norte puede anticipar lo que puede suceder acá en verano. Estamos atravesando un punto de no retorno. Se atraviesa un umbral en el que no es posible ni establecer cuáles serán las condiciones a futuro ni volver a las condiciones previas”.

Mirando el futuro

El funcionario dijo que actualmente se ven “los efectos de la acumulación de gases de efecto invernadero de 30 y 40 años atrás”. “Eso llevó a que se eleve la temperatura promedio. Las cifras de hoy provocarán problemas de acá a 100 años”, anticipó.

Y, sobre, eso, señaló: “Nuestra agenda debe apuntar a reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el agro, para evitar males futuros. La ultima sequía provoco una pérdida de 20 mil millones de dólares. Hay que generar políticas adaptativas para un escenario que no preveíamos que iba a llegar tan pronto”.