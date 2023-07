Acuerdo con el FMI: "El gobierno no quiere tomar decisiones por las elecciones"

Enrique Szewach, economista, director ejecutivo de Ieral y exdirector del Banco Central, analizó las medidas de Sergio Massa y la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El gobierno no tiene dólares, y encima está más caro. Con la inclusión del maíz por ejemplo impacta en los precios internos”, alertó Szewach en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Todavía no hubo acuerdo, hubo un anuncio de un anuncio. Argentina no cumplió ninguna de las metas que tenía que cumplir. El Fondo le dio la razón por la sequía, pero pidió no empeorar las cosas atrasando el tipo de cambio. Y el gobierno no quiere tomar decisiones porque se vienen las elecciones. Es un tire y afloje”, describió.

En tanto, problematizó: “El endeudamiento de Macri con el Fondo está siendo remplazado por deuda con importadores, China. Se acumula un desorden en el mercado de cambios y de deuda para después de las elecciones”.

Szewach recordó que “tuvimos cosecha récord en 2022 y nos quedamos sin reservas antes de la sequía” y se refirió al futuro, con elecciones mediante.

“Tras las PASO de 2019, el gobierno de Macri fue responsable con la transición, devaluó y demás. Ahora puede ser más fuerte la desestabilización que la estabilización del futuro. Hoy el oficialismo no tiene unidad de mando”, alertó.