Preocupación en Chile por el asesinato de carabineros en la zona de La Araucania

Chile se encuentra en estado de conmoción por el asesinato de tres suboficiales de carabineros, hecho que ha paralizado a la nación, mientras se realiza una intensa búsqueda para dar con los responsables.

El brutal ataque ocurrió el sábado a la madrugada en la zona de La Araucaria y ha provocado una fuerte repercusión a nivel nacional, desde el gobierno hasta las comunidades locales.

Hugo Alcamán, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches en Chile, expresó en Cadena 3 su consternación ante los hechos violentos y dijo que es el reflejo de 26 años de violencia sin resolución. "Estamos impactados ante la violencia y la crudeza del hecho que hemos estado viviendo", afirmó.

Explicó que el problema involucra a cuatro regiones históricas del pueblo mapuche: Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En este contexto mencionó a la Coordinadora Mapuche (CAM), vinculada a varios actos violentos en el pasado. Sin embargo, señaló que aún no se puede confirmar si esta organización está detrás del reciente triple homicidio.

"La CAM goza malamente de ser el iniciador de toda esta violencia, pero hoy día [...] ya no se sabe quién es el autor o quiénes podrían ser", dijo Alcamán. Asimismo destacó un creciente problema relacionado con el robo y tráfico ilícito de madera en estas zonas como posible fuente financiera para estos grupos violentos.

El representante mapuche también advirtió sobre la complejidad del conflicto en la región, que ya involucra a narcotraficantes, pandillas y otros actores. A pesar de esta situación, resaltó que la mayoría de los mapuches no están comprometidos con la violencia y se manifiestan pacíficamente en las votaciones.

Finalmente, enfatizó el rechazo generalizado de las comunidades mapuches frente a este tipo de actos violentos. "Hoy día las comunidades mapuche están muy comunicadas, porque el internet en Chile es bastante fuerte y por tanto se puede decir que no hay comunidad, no hay revolución mapuche que no tenga grupos de Whatsapp. Y los grupos Whatsapp es impresionante cómo reventaron con comentarios contrarios a esta violencia, y en especial en este caso tan violento y tan inhumano", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá