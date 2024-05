Marcela Ternavasio, historiadora: “Milei se parece más a Rosas que a Alberdi”

La historiadora rosarina, Marcela Ternavasio, consideró este miércoles que el presidente argentino de la Nación, Javier Milei, se parece más a Juan Manuel de Rosas que a Juan Bautista Alberdi, por más que él se compare con el liberal que ideó la Constitución de 1853.

En una entrevista con Cadena 3, en el ciclo “La Argentina, hoy”, que se emite en el programa “Informados, al regreso”, Ternavasio afirmó que la semejanza del actual jefe de Estado con el caudillo, que lideró el país entre 1830 y 1852, radica en la magnitud de la “obsesión por las facultades delegadas”, que entrañan la Ley Bases y el megadecreto que desregula la economía, impulsados por el libertario.

“Eso me evocó al rosismo, en el que tampoco era nueva esta pretensión, pero esas facultades terminaron conformando un estado de excepción. No obstante, no estoy diciendo que la deriva de Milei vaya hacia ahí”, expresó la catedrática.

En ese contexto, Ternavasio opinó que Milei “ha hecho de la polarización un instrumento formidable de construcción de poder” y señaló que el líder libertario “capitaliza” la división ya existente en la sociedad argentina.

Por otra parte, la doctora en Historia advirtió que Argentina hoy corre el riesgo de la “naturalización del cuestionamiento a ciertos principios básicos del acuerdo democrático” de 1983.

De todos modos, indicó que la democracia, a nivel global, asiste a “nuevas formas de percibir los vínculos entre sociedad y política”.

Principales frases

- La obsesión por las facultades delegadas no es nueva en el país, pero sí lo es la potencia cualitativa y cuantitativa que entrañan la Ley Bases y el mega DNU.

- Esa pretensión de Milei me evocó al rosismo, en el que tampoco era nueva, pero esas facultades terminaron conformando un estado de excepción.

- Milei ha hecho de la polarización un instrumento formidable de construcción de poder y de uno que nace muy débil.

.

Milei capitaliza la polarización preexistente, sólo que le cambia el sentido. Rosas hizo lo mismo con un país dividido entre unitarios y federales y convierte a lo federal en una causa.

.

- La idea de libertad es un principio muy polisémico, que, a lo largo de la historia, fue asumiendo diversos significados.

- Milei retoma a Alberdi como se hacen muchas veces los usos del pasado: de manera superficial.

- La historia sirve como instrumento de construcción de poder.

- Lo que Argentina transitó en los primeros 40 años de vida independiente era la dificultad o imposibilidad de pactar constitucionalmente un orden futuro.

- Las disputas en aquellas décadas, desde la Revolución hasta la caía del rosismo, fueron la imposibilidad de dictar una constitución.

- El derrocamiento de Rosas se concentra en la figura de Justo José de Urquiza, que llega reuniendo a los gobernadores en el Acuerdo de San Nicolás de 1852 para pactar una futura constitución, que acepten los caudillos provinciales.

- La gran diferencia entre Urquiza y Milei es que el primero tiene que crearlo todo: la Constitución y los poderes del Estado. Ahora, cuando se habla de ‘pacto’, hay ya uno constituyente.

- Lo que se requiere son acuerdos. Ahora bien, ¿por qué es con los gobernadores y no con los que representan a las provincias, es decir, el Senado?

.

En este caso, la idea de pacto (Pacto de Mayo) me transmite más el momento de Urquiza y la reunión con las provincias, sólo que ya hay consolidado un parlamento que representa al pueblo.

.

- El desprecio al Poder Legislativo es un síntoma muy preocupante.

- La forma de gobernar en la primera mitad del siglo XIX fue con una serie de pactos que fracasaban uno tras otro.

- No registro una idea de pacto explícito, más allá del de Olivos, en el siglo XX, pero sí hubo acuerdos.

.

Hoy está en riesgo la naturalización del cuestionamiento a ciertos principios básicos del acuerdo democrático de 1983.

.

- Lo que hoy ha cambiado rotundamente son las condiciones de lo que se puede decir: muchos de esos principios (democráticos) han sido puestos en cuestión de manera brutal.

- Hoy se habla mucho de libertad, pero se percibe mucho amedrentamiento.

- Al acuerdo del ‘83, se llegó con la idea de liquidar el partido militar.

- Menem es el que termina de liquidar el partido militar. Con los indultos, sin emitir un juicio de valor sobre los mismos, contribuyó a cerrar ese capítulo.

- Que Néstor Kirchner descolgara el retrato de Jorge Rafael Videla no tenía costo político alguno. Fue un gesto testimonial muy fácil.

- Néstor Kirchner supo capitalizar ese consenso democrático sin riesgo para ir creando una nueva idea de batalla cultural.

- La sobreactuación, en los períodos kirchneristas, de una gramática de los derechos, sin resolvérselos a la gente más sumergida, sin un anclaje en la realidad, ha generado silenciosa y subterráneamente la emergencia de nuevos reclamos, que dieron lugar al apoyo a Milei, algo que muchos no pudimos percibir.

.

Estamos frente a un nuevo cambio a nivel global, que nos señala que la democracia está asistiendo a nuevas formas de percibir los vínculos entre sociedad y política.

.

- Hay una suerte de internacional de derechas.

- Una ley electoral de circunscripción uninominal es partir del supuesto de que hay que destruir a los partidos existentes y, al mismo tiempo, ganar un poder territorial que Milei no tiene, porque, de ese modo, se terminaría de dar el golpe mortal a los fragmentados partidos y lograr meter a personajes de LLA en territorios que no ha podido tener en términos de gestión.

- Es una ley que atrasaría en términos de la concepción de la representación.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.