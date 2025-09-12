Ley de Memoria Democrática: lo que debés saber para hacer la ciudadanía española

El secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez, habló en Cadena 3 de la Ley de Memoria Democrática y aseguró que "quienes metan la solicitud antes del 21 de octubre, se va a tramitar toda la documentación". En ese sentido, manifestó que desde el Gobierno de España van a "poner todos los medios para agilizar la obtención de la nacionalidad" para los descendientes de españoles.

- Secretario Martínez, es un privilegio y un honor tenerlo en nuestra Mesa de Café. ¿Cómo está?

Muy bien. Es un placer estar aquí para transmitir a los argentinos que aún tienen la oportunidad de solicitar la nacionalidad española. Tienen poco más de un mes para introducir sus peticiones en los consulados de España en Argentina. Ya hay un número muy elevado de argentinos que lo han solicitado, y las solicitudes aprobadas superan con creces a las denegadas.

- ¿Hay posibilidad de una nueva prórroga? Usted lo dijo acá, esto concluía el 21 de octubre. ¿No hay prórroga?

No, no hay prórroga, porque la Ley de Memoria Democrática establece que solo puede haber una. Lo que sí se ha hecho es algo muy importante: se pueden introducir los papeles o la solicitud hasta el 21 de octubre. De esta manera, se garantiza que todos aquellos que lo hagan antes de esa fecha tendrán su expediente tramitado, aunque la tramitación pueda llevar un tiempo.

- Se vence el plazo para la presentación de documentos, luego de ese plazo quedarán las tramitaciones pendientes. Si tengo el turno asignado antes del 21, ¿puedo añadir a un familiar cuando me presente?

Sí, puede añadirlo, pero las tramitaciones son individuales. No es añadir, sino que ese familiar también puede presentar su documentación antes de que finalice el plazo.

- Si me presenté antes en el consulado, pero no he tenido todavía respuesta. ¿Qué pasa si no recibo respuesta antes de esa fecha tope del 21?

Existen fórmulas telemáticas para presentar la documentación. Si la solicitud ya ha sido recogida, se va a tramitar a futuro.

- ¿Se han reforzado los consulados para hacer frente a la demanda?

Los consulados están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Están trabajando muchísimo para que se cumpla la ley y se tramiten las solicitudes que están recibiendo. Una vez que termine el plazo de entrada, todo el personal se abocará exclusivamente a la tramitación para agilizar el proceso. En este momento, más de 835.561 descendientes de españoles en todo el mundo ya presentaron su expediente, de los cuales 396.851 ya lo tienen aprobado, y solo 5.578 fueron denegadas.

- La Ley de Memoria Democrática concede este beneficio a aquellos que emigraron por razones políticas, ideológicas o persecuciones, entre 1936 y 1978. Algunas preguntas apuntan a cómo se prueba que el abuelo emigró por razones políticas.

La ley establece la posibilidad de que se acojan a la misma no solo las personas que emigraron por razones políticas o ideológicas, sino también por razones económicas, lo que también es considerado un tipo de exilio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- Con la ley anterior, España permitía a los hijos de españoles casados con extranjeras que tuvieran la nacionalidad, pero no a los hijos de españolas casadas con extranjeros. ¿Esto se corrige en esta ley?

Sí, sin lugar a dudas, esa es una de las ideas que se corrige. La ley abre la posibilidad para que los descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros también puedan optar a la nacionalidad española.

- Otra de las preguntas que surge de los oyentes es: si tengo ciudadanía española, ¿se la puedo transmitir a mi hija aún vencido el plazo?

Tendría que pasar por el consulado para conocer su situación. Ellos conocen mejor que nadie para darle una información adecuada.

- Se dice que el truco para quien no ha iniciado el trámite es conseguir meter la primera solicitud por internet, y con eso la fecha del 21 de octubre no es el final, ¿esto es así?

Efectivamente. Aquellos que metan la solicitud antes del 21 de octubre, aunque los documentos los presenten después, tendrán su trámite garantizado. Desde el gobierno de España pondremos todos los medios para agilizar la obtención de la nacionalidad y que no sea un horizonte larguísimo.

- Si generé el IDU (número de identificación), pero aún no me dejan presentar los papeles para la ciudadanía. ¿Qué puedo hacer?

Si ya ha introducido el IDU, no se preocupe. Va a poder introducir toda la documentación necesaria. Lo importante es que antes del 21 de octubre puedan introducir la solicitud.

- En un momento en que hay tendencias globales al rechazo al inmigrante, es llamativo que España tenga esta apertura. ¿A qué se debe esta actitud?

Se debe a la voluntad política del gobierno de Pedro Sánchez y al deber moral que tenemos. Es un deber que tiene la democracia para con aquellos que tuvieron que salir del país. Queremos abrir los brazos a esos descendientes españoles que tienen el corazón puesto en sus pueblos de origen y nunca olvidaron de dónde proceden.

- ¿Tiene usted en su propia familia, en su ascendencia, algún migrante?

Mi abuelo Fernando, que se llamaba como yo, estuvo cuatro veces en Buenos Aires trabajando. Tuve la oportunidad de visitar la tienda donde trabajó. En mi casa siempre tenemos cosas de Argentina, mi padre cantaba tango, y una idea que mi abuelo me dejó es que los argentinos, si no la ganan, la empatan. Y siempre eso resonó en mí.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Chema Forte en "Siempre Juntos".