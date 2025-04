La odisea de un contingente de Córdoba que fue estafado en su viaje a Brasil

Un grupo de 45 vecinos del Valle de Traslasierra retornó en las últimas horas a Córdoba desde Brasil, luego de haber sido estafado por la empresa Sergus Travel, con sede en Villa de las Rosas.

El contingente, que llegó a Camboriú el 31 de marzo, descubrió al arribar que la empresa no había abonado el hotel ni los fondos para comidas, dejándolos en una situación crítica.

Tras ser desalojados el 1 de abril, y gracias a la intervención del municipio y un legislador, lograron regresar al país. Hasta el momento, la empresa no dio respuestas ni a los viajeros.

En diálogo con Cadena 3, Sergio Vázquez, coordinador del viaje y uno de los afectados, relató en detalle la odisea vivida por el grupo. Según explicó, el problema no fue aislado: "Son dos grupos de más de 80 personas. En su mayoría son de Merlo, Villa Dolores, Villa de las Rosas, Los Pozos, Los Hornillos y Mina Clavero".

El primer grupo, proveniente de Alta Gracia, sufrió una experiencia similar la semana anterior, quedándose sin hotel ni comida al llegar a Camboriú. "Ese grupo quedó en la calle el primer día. Y nosotros llegamos en la segunda semana y nos pasa exactamente lo mismo", detalló Vázquez.

El entrevistado describió cómo, tras un viaje de un día y medio, llegaron al hotel en Camboriú el lunes pasado. "Se demoró el hotel con la excusa de que estaban limpiando las habitaciones porque el check-in es a las 14. Se hicieron las 15 y era mucho, pregunto qué sucede y me dicen en recepción que las habitaciones estaban listas, pero que estaban esperando una transferencia que no se hizo efectiva".

Y añadió: "A las 18, aún sin novedades, seguíamos en el lobby con las maletas. La dueña del hotel, Fernanda, nos permitió pasar una noche por compasión, considerando que había ancianos de más de 80 años y niños agotados tras casi dos días de viaje. "La transferencia tenía que ingresar al otro día, por la mañana", señaló Vázquez.

Al día siguiente, el pago no llegó. "A las 11 de la mañana la dueña, muy molesta, nos dice que abandonemos las habitaciones y nos vayamos a la calle. Nos enteramos que al grupo de Alta Gracia le pasó lo mismo", relató a Cadena 3.

Para evitar molestias mayores, Vázquez intentó ganar tiempo: "Le digo a la gente que se fuera a la playa, que está a tres cuadras, y yo me quedo con las maletas esperando el pago. El pago nunca se realizó, nos sacaron como perros a la calle".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los turistas, que habían pagado por adelantado entre 650 y 700 dólares por transporte, alojamiento, una excursión y comida, se vieron obligados a improvisar. Algunos alquilaron casas o departamentos de forma particular, mientras que otros, con ayuda de coordinadores de otros grupos, encontraron hoteles económicos donde alojarse una semana a cuenta propia.

"Nos quedamos comiendo lo que podíamos, con la promesa del dueño de Sergus Travel de que iba a solucionar todo, que había tenido un contratiempo, que lo habían estafado a él tras vender la empresa", explicó Vázquez.

Consultado respecto a si pudo hablar en el transcurso del viaje con el dueño de la agencia de viajes, Vázquez declaró que habló con él todo el tiempo, hasta el jueves de la semana pasada. "Luego me cortó la comunicación por WhatsApp y no me contestó más. Aquí en Villa de las Rosas desapareció".

El regreso también fue caótico. La empresa de transporte Malva, subcontratada por Sergus Travel, no garantizaba el retorno. Tras gestiones del intendente de Villa de las Rosas, Javier Oviedo, y el legislador Enrique Rébola, se consiguió que un colectivo los buscara, costeado con dos millones de pesos del municipio para combustible.

Sin embargo, al llegar a Córdoba, los choferes recibieron orden de no continuar hasta Merlo y Villa de las Rosas por falta de pago. Finalmente, un servicio especial de la empresa Panaholma los trasladó desde Córdoba.

El drama incluyó un caso médico grave: un turista sufrió un infarto, pico de presión y edema pulmonar el segundo día en Brasil. Fue atendido en una unidad de primeros auxilios y luego en un centro de mayor complejidad, recibiendo el alta tras cuatro días.

Vázquez anticipó que, ahora de regreso en Córdoba, cada afectado presentará denuncias por estafas y abandono de persona contra Sergio Gustavo Arroyo, dueño de Sergus Travel, quien, según él, opera en soledad. "Acabamos de llegar hace dos horas, y las denuncias no podían prosperar hasta que estuviéramos aquí", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La pesadilla de un vecino de Alta Gracia que viajó: "Dormimos dos noches y nos echaron"

Fabián Díaz, uno de los vecinos de Alta Gracia que confiaron en la agencia de viajes Sergus Travel, de Traslasierra, para disfrutar de unas vacaciones soñadas, relató con indignación y dolor la pesadilla que vivió junto a su familia y otros pasajeros tras ser estafados.

Lo que prometía ser un viaje inolvidable a Brasil, por un paquete de 690 dólares por persona –que incluía coche cama, un hotel y media pensión por 10 noches–, se convirtió en una experiencia de incertidumbre, abandono y humillación.

"El paquete era 690 dólares. Era un viaje en coche cama y un hotel lindo. Arrancamos mal de entrada cuando vimos que era un colectivo semicama, comenzó Fabián, marcando el primer indicio de que las promesas no se cumplirían.

Durante el trayecto, los pasajeros recibieron otra sorpresa: "En el transcurso del viaje nos dijeron que nos habían cambiado de hotel por uno mejor, todo verso". Sin embargo, la realidad fue devastadora al llegar a destino.

"Llegamos a Camboriú, dormimos dos noches. Al mediodía nos dijeron que no podíamos entrar más al hotel porque la agencia de viajes no había pagado nada. Nos sacaron todo a la calle", relató Díaz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde las 11 de la mañana hasta las 22, él, su esposa y su hijo de 13 años, junto a otros viajeros, quedaron varados con sus pertenencias en la vía pública. "Por gentileza del hotel, nos dejaron dormir esa noche", añadió, destacando también la ayuda del coordinador del viaje -también estafado- que puso dinero de su bolsillo para que pudieran permanecer una noche más.

El relato de Fabián expuso cómo la solidaridad de terceros fue lo único que los sostuvo. "Hay un restaurante de un argentino en Camboriú que nos dejó comer gratis, mendigando", señaló, visiblemente afectado.

"Psicológicamente fue el peor de los viajes. No quiero ni pensar la gente detrás de Traslasierra", agregó, refiriéndose a los vecinos que sufrieron aún más: "Esa gente la pasó 10 veces peor, a ellos no les dieron absolutamente nada".

Un detalle para nada menor es que el responsable de la agencia, Sergio Arroyo, dueño de Sergus Travel, sería concejal de Villa de las Rosas.

Según Díaz, Arroyo aportó una suma de dinero para que un colectivo los buscara, pero solo alcanzó para llegar hasta Córdoba capital. "Cada uno se la tenía que arreglar como pueda, porque la Municipalidad dio plata hasta ahí nomás", explicó.

Fabián y su familia terminaron gastando 2100 dólares para intentar salvar el viaje, un monto muy superior al acordado por un servicio que nunca recibieron en su totalidad. "Pagamos 2100 dólares, era media pensión, 10 noches, coche y cama. Vivimos de la misericordia pública, porque la agencia de viajes no cumplió nada", sentenció.

Al intentar formalizar una denuncia, los afectados se toparon con otro obstáculo: "Quisimos hacer denuncia y nos piden contratos. Y nadie firmó un contrato. Alta Gracia es como un pueblo, hay muchas cosas que se hacen de palabra todavía".

Sin embargo, Fabián logró presentar una denuncia en la policía civil de Brasil. "Yo iba con mi pareja y mi hijo de 13 años. Era la incertidumbre que vos te ibas por modo propio a una excursión o a conocer algo y cuando vengas, encontrar todo tirado en la calle de nuevo. Eso es lo que pasamos", describió con angustia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.