Filmaron cómo vecinos cobraban un "peaje" para circular: "Si no pagás, no pasás"

Un grupo de vecinos en Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes, generó una situación alarmante al extorsionar a automovilistas en el acceso sudeste de la autopista Buenos Aires-La Plata.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 13 horas, cuando los vecinos se colocaron en la colectora y bloquearon el paso de los vehículos, arrojando residuos y objetos incendiados para obligar a los conductores a detenerse. "Si no pagás, no pasás", decía la consigna.

Un camionero capturó el momento en video, mostrando cómo al menos diez personas se mueven entre los autos, exigiendo dinero supuestamente para el velorio de un niño asesinado horas antes.

La situación generó pánico entre los automovilistas, quienes se vieron obligados a frenar ante la amenaza. La falta de presencia policial en la zona agravó el problema, ya que no hay autoridad que intervenga para detener esta extorsión.

?? URGENTE | "SI NO PAGÁS NO TE DEJO PASAR": Un grupo de personas cortó el acceso sudeste mano a Bernal para cobrar peaje a los conductores. "Colaborá con plata, dale, si no, no pasas", se lo escuchaba amenazar a uno de ellos. Ausencia de la policía en la zona. pic.twitter.com/5pT1FZMaVF