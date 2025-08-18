En vivo

Incendios devastadores en España y Portugal: alerta máxima

En Aroche, un municipio de Huelva, los equipos de emergencia trabajan sin descanso para controlar las llamas, en medio de un escenario marcado por el calor extremo y la sequía.

18/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3

FOTO: Las llamas avanzan y consumen todo lo que encuentran a su paso en Aroche.

  1.

    Audio. Incendios devastadores en España y Portugal: alerta máxima

    Siempre Juntos

    Episodios

Los incendios forestales que azotan España y Portugal mantienen en vilo a las autoridades y a las comunidades de las zonas afectadas. 

En Aroche, un municipio de Huelva, los equipos de emergencia trabajan sin descanso para controlar las llamas, en medio de un escenario marcado por el calor extremo y la sequía.

La alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, describió la intensidad del esfuerzo: “Estamos agotados, pero no paramos. 

Anoche nos retiramos a las 2 de la madrugada, cuando el incendio se estabilizó, y a las 8 de la mañana ya estábamos de nuevo en el terreno”. 

Sus palabras reflejan la dedicación de los equipos locales, que enfrentan un panorama alarmante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una crisis de gran magnitud

En España, 40 incendios permanecen activos, de los cuales 23 son considerados de máxima gravedad, amenazando vastas áreas, especialmente en el noroeste del país, donde el fuego avanza con intensidad. 

En Aroche, las llamas han consumido unas 500 hectáreas, sumadas a las 30 a 40 hectáreas afectadas el día anterior, según reportes locales. La colaboración internacional ha sido clave en la respuesta. 

Bomberos portugueses han trabajado codo a codo con los equipos españoles, brindando un apoyo esencial. “El respaldo de Portugal ha sido invaluable”, destacó Romero, subrayando la importancia de la cooperación transfronteriza en esta crisis.

Investigación y desafíos

Las autoridades investigan las causas de los incendios, con la hipótesis de que una tormenta eléctrica previa pudo haber desencadenado el fuego en algunas zonas. “El día antes del incendio hubo una gran tormenta con rayos, y es una posibilidad que estemos considerando”, señaló la alcaldesa.

El impacto emocional en la comunidad es profundo. “Estamos tristes, porque este desastre coincide con el inicio de los festejos del pueblo”, lamentó Romero.  

A pesar de la tragedia, Aroche mantiene su atractivo como destino turístico, con la Oficina de Turismo recibiendo consultas de visitantes que buscan apoyar a la localidad.

Un panorama complicado

El calor extremo y la ausencia de lluvias agravan las condiciones, dificultando el control de los incendios y aumentando el riesgo de nuevos focos. 

Aunque el impacto económico a corto plazo no está claro, la resiliencia de la comunidad y el trabajo conjunto de los equipos de emergencia son fundamentales para enfrentar esta crisis. 

Las autoridades instan a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones para garantizar la seguridad.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en España y Portugal? Incendios forestales afectan a las comunidades, especialmente en Aroche, Huelva.

¿Quién es la alcaldesa de Aroche? La alcaldesa es Cristina Romero.

¿Cuántos incendios están activos en España? Hay 40 incendios activos, 23 de ellos de máxima gravedad.

¿Cómo se están apoyando los equipos de emergencia? Bomberos portugueses colaboran con equipos españoles.

¿Por qué es importante la cooperación internacional? Es clave para enfrentar la crisis y controlar los incendios.

