Incendios devastadores en España y Portugal: alerta máxima
En Aroche, un municipio de Huelva, los equipos de emergencia trabajan sin descanso para controlar las llamas, en medio de un escenario marcado por el calor extremo y la sequía.
18/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3
FOTO: Las llamas avanzan y consumen todo lo que encuentran a su paso en Aroche.
-
Audio. Incendios devastadores en España y Portugal: alerta máxima
Los incendios forestales que azotan España y Portugal mantienen en vilo a las autoridades y a las comunidades de las zonas afectadas.
La alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, describió la intensidad del esfuerzo: “Estamos agotados, pero no paramos.
Anoche nos retiramos a las 2 de la madrugada, cuando el incendio se estabilizó, y a las 8 de la mañana ya estábamos de nuevo en el terreno”.
Sus palabras reflejan la dedicación de los equipos locales, que enfrentan un panorama alarmante.
Se quema ????nuestra #SierradeHuelva ??— T??iKiN?t??RaSTaMaN ? (@txikinet) August 14, 2025
Se quema #Aroche??
Donde cogemos setas ??..
Donde escuchamos la #berrea ??
Donde Nos hemos criao ????
?????????
Las mejores desbrozadoras tienen 4 patas y producen estiércol,leche ,quesos y chivos.
Tan difícil es tener un "Parque Nacional… pic.twitter.com/Qt8W2zNIXg
Una crisis de gran magnitud
En España, 40 incendios permanecen activos, de los cuales 23 son considerados de máxima gravedad, amenazando vastas áreas, especialmente en el noroeste del país, donde el fuego avanza con intensidad.
En Aroche, las llamas han consumido unas 500 hectáreas, sumadas a las 30 a 40 hectáreas afectadas el día anterior, según reportes locales. La colaboración internacional ha sido clave en la respuesta.
Bomberos portugueses han trabajado codo a codo con los equipos españoles, brindando un apoyo esencial. “El respaldo de Portugal ha sido invaluable”, destacó Romero, subrayando la importancia de la cooperación transfronteriza en esta crisis.
Investigación y desafíos
Las autoridades investigan las causas de los incendios, con la hipótesis de que una tormenta eléctrica previa pudo haber desencadenado el fuego en algunas zonas. “El día antes del incendio hubo una gran tormenta con rayos, y es una posibilidad que estemos considerando”, señaló la alcaldesa.
El impacto emocional en la comunidad es profundo. “Estamos tristes, porque este desastre coincide con el inicio de los festejos del pueblo”, lamentó Romero.
A pesar de la tragedia, Aroche mantiene su atractivo como destino turístico, con la Oficina de Turismo recibiendo consultas de visitantes que buscan apoyar a la localidad.
Un panorama complicado
El calor extremo y la ausencia de lluvias agravan las condiciones, dificultando el control de los incendios y aumentando el riesgo de nuevos focos.
Aunque el impacto económico a corto plazo no está claro, la resiliencia de la comunidad y el trabajo conjunto de los equipos de emergencia son fundamentales para enfrentar esta crisis.
Las autoridades instan a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones para garantizar la seguridad.
