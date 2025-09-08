Andrea Guacci: "Las falsas denuncias atentan contra las verdaderas víctimas"

La referente del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias, Andrea Guacci, compartió su experiencia personal y la labor de su organización en visibilizar el impacto de las denuncias falsas, destacando cómo afectan tanto a las personas acusadas injustamente como a las verdaderas víctimas de violencia.

Andrea relató cómo su esposo, Diego Guacci, entrenador de fútbol, enfrentó denuncias en un momento clave de su carrera como director técnico de la selección Sub 15 y Sub 17 del fútbol femenino nacional.

Según explicó a Cadena 3, las acusaciones, que luego fueron desestimadas tras una investigación de dos años por parte de la FIFA, surgieron durante su primer año de gestión. "No fue Diego quien contó cómo se armaron estas denuncias, sino las propias jugadoras que salieron de testigo a su favor, relatando cómo se orquestaron para sacarlo de su puesto, porque si ascendía, muchas de ellas no continuarían", afirmó Guacci.

Todo se remonta a 2021. Por entonces, Diego fue acusado de tener conductas "inadecuadas" y la FIFA llevó a cabo una investigación sobre estas acusaciones. En mayo de 2022, el Comité de Ética concluyó que no había pruebas suficientes para sancionar a Guacci.

Posteriormente, en diciembre de 2023, la Justicia Civil falló también a su favor, declarándolo víctima de falsas denuncias. Pero el daño ya estaba hecho. La familia Guacci tuvo que viajar a Italia para que el entrenador pudiera seguir trabajando. La investigación de la FIFA, de carácter administrativo, absolvió a Diego al no encontrar pruebas en su contra, tras consultar incluso con 52 países donde él había dictado cursos.

Sin embargo, Guacci denunció que, tras la absolución, un grupo de feministas radicales organizó un escrache contra la decisión y presionó para que Diego perdiera sus trabajos. "Un colectivo feminista, a cargo de Mónica Santino, hizo un escrache en la puerta de la AFA y contactó a las instituciones donde Diego trabajaba, como la Escuela de Técnicos de Vicente López y Conmebol, exigiendo que lo despidieran", relató a Cadena 3. Como resultado, Diego dejó sus cargos, incluida su labor como instructor de fútbol femenino en la FIFA y como profesor en la Escuela de Técnicos, y la pareja se mudó a Italia.

Guacci destacó el impacto devastador de las falsas denuncias en su familia. "Fueron dos años de situaciones muy dolorosas e injustas. Una mentira puede destruir la vida de las personas, la familia, la economía, lo social. Diego perdió todos sus trabajos".

También aclaró que no eligió ser activista, pero se involucró tras el escrache de 2022, convencida de que "todos conocen a alguien que atraviesa esta problemática, ya sea por una separación conflictiva, por un puesto laboral o de poder".

La referente también enfatizó que su lucha no busca deslegitimar a las víctimas reales de violencia de género. Por el contrario, aseguró que las falsas denuncias perjudican a estas víctimas al saturar el sistema judicial y desviar recursos.

Andrea relató el caso de una mujer golpeada que, al intentar denunciar en una comisaría, fue atendida con la misma prioridad que una persona que presentaba acusaciones sin pruebas. "Las falsas denuncias atentan directamente contra las verdaderas víctimas en su urgencia y necesidad de atención inmediata. Un relato no puede ser tomado como prueba, y no se puede considerar víctima a alguien solo por ser mujer y denunciar", sostuvo.

Guacci también señaló la existencia de redes de profesionales, como abogados y peritos, que facilitan falsas denuncias, mencionando el caso de Pablo Ghisoni, donde un fiscal investigó estas prácticas. "Hay abogados que piden pericias para verificar la veracidad de las acusaciones, pero muchos denunciantes no vuelven cuando se les exige pruebas", añadió.

Sobre su experiencia personal, Guacci explicó cómo respaldó a su esposo frente a las acusaciones de abuso psicológico y acoso sexual. "Una denunciante dijo que tenía fotos, pero no presentó nada, ni una llamada perdida. Alegó que perdió el teléfono, las claves de Skype, todo". Añadió que las jugadoras del equipo de Diego desmintieron las acusaciones, y una profesional incluso ofreció poner su título en juego para respaldarlo.

Finalmente, Guacci anunció que el Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias convocará este martes, en el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, a movilizaciones en 20 ciudades de 18 provincias con actos principales en Plaza Congreso (Capital Federal, a las 16 horas) y en el Patio Olmos (Córdoba, a las 17 horas). "No pedimos inmunidad, pedimos investigación, igualdad y justicia. Que no haya personas privadas de su libertad injustamente por un relato", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.