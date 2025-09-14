Un tiempo para Di María y el otro para Paredes: el empate fue justo
Por Jorge Parodi.
14/09/2025 | 23:21
FOTO: Di María y Paredes, el encuentro de dos campeones del mundo.
Torneo Clausura. Central y Boca empataron en Rosario con un gol asombroso del “Fideo” Di María
Fue 1-1 en el “Gigante de Arroyito”. Battaglia abrió la cuenta para “El Xeneize”. El ídolo del “Canalla”, con un tanto olímpico, niveló el marcador. El equipo de Russo no pudo subirse a la cima del Grupo A.
