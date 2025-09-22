Tras el duelo por la Copa Argentina, Belgrano recibe a Newell’s: seguilo en vivo

FOTO: "El Pirata" viene de ganarle 3-1 a "La Lepra" por Copa Argentina.

Belgrano y Newell's chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 en el estadio Julio César Villagra.

Se trata de la revancha inmediata del cruce por la Copa Argentina, donde el “Pirata” eliminó a la “Lepra” para meterse en semifinales. En este caso, ambos se encuentran fuera de zona de playoffs y necesitan ganar para no quedar relegados.

Transmisión de Cadena 3

