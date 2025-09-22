En vivo

La Cadena del Gol

Tras el duelo por la Copa Argentina, Belgrano recibe a Newell’s: seguilo en vivo

Se enfrentan, desde las 21, en el “Gigante de Alberdi” por la noven fecha de la Zona A de la Liga Profesional. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

22/09/2025 | 20:42

FOTO: "El Pirata" viene de ganarle 3-1 a "La Lepra" por Copa Argentina.

Belgrano y Newell's chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 en el estadio Julio César Villagra. 

Se trata de la revancha inmediata del cruce por la Copa Argentina, donde el “Pirata” eliminó a la “Lepra” para meterse en semifinales. En este caso, ambos se encuentran fuera de zona de playoffs y necesitan ganar para no quedar relegados.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Belgrano y Newell's se cruzan en el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido?
Se juega este lunes a las 21 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Estadio Julio César Villagra, Córdoba.

¿Quiénes son los directores técnicos?
Ricardo Zielinski dirige a Belgrano y Cristian Fabbiani a Newell's.

¿Cómo se puede ver el partido?
Por TNT Sports y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

