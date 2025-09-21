Puntazo de Talleres, que lo jugó con el corazón en Rosario
Por Gustavo Gutiérrez.
21/09/2025 | 22:27Redacción Cadena 3
FOTO: "La T" consiguió un valioso empate ante "El Canalla".
Fue 1-1 por la novena fecha de la Zona B. Véliz abrió la cuenta para “El Canalla”. Depietri, de cabeza, empató para “La T”. El equipo cordobés jugó buena pare del segundo tiempo con 10 por expulsión de Navarro.
