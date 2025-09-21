En vivo

Con un hombre menos, Talleres rescató un punto de visitante ante Rosario Central

Fue 1-1 por la novena fecha de la Zona B. Véliz abrió la cuenta para “El Canalla”. Depietri, de cabeza, empató para “La T”. El equipo cordobés jugó buena pare del segundo tiempo con 10 por expulsión de Navarro. 

21/09/2025 | 21:06Redacción Cadena 3

FOTO: El equipo del "Fideo" Di María quedó a mano con "El Matador".

Rosario Central y Talleres empataron 1 a 1 este domingo en el "Gigante de Arroyito" por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El gol del “Canalla” fue realizado por Alejo Véliz, mientras que el tanto de “La T” llegó de la mano de Valentín Depietri, de cabeza.

Además, el equipo de Córdoba finalizó el segundo tiempo con un futbolista menos. 

En efecto, Miguel Navarro se retiró del terreno de juego por doble amonestación y se perderá el siguiente encuentro.  

Transmisión de Cadena 3

