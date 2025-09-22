Belgrano volvió a ganarle en Newell’s con una goleada que hizo delirar a Alberdi
Fue 3-0 por la novena fecha. González Metilli, Fernández y Zelarayán, los tantos. Cardozo le atajó un penal a Benedetto. Maroni se fue expulsado. Hace cinco días, “La B” había vencido a “La Lepra” 3-1 por Copa Argentina.
FOTO: González Metilli festeja su primer gol en el "Pirata".
FOTO: "El Pirata" y "La Lepra", otra vez frente a frente.
En desarrollo.
Transmisión de Cadena 3
