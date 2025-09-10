Jorge Ingaramo: “Hay que renegociar el programa con el FMI de manera urgente”

Jorge, tras la derrota electoral del gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo han reaccionado los mercados y cuál es la respuesta del gobierno en términos de política económica?

Los mercados están reaccionando principalmente a dos factores: quién le ganó a Milei y por cuánto. Una derrota por un margen amplio, como ocurrió, genera incertidumbre. En las últimas 48 horas, el FMI salió a respaldar al gobierno, y el ministro Caputo ha intentado calmar al establishment con mensajes contundentes, pidiéndoles que no dejen caer los títulos ni suba el dólar. Sin embargo, esto es una solución a corto plazo, pan para hoy y hambre para mañana. El gobierno necesita un nuevo acuerdo con el FMI en un contexto político que debe recomponerse, porque Milei no ha demostrado ser un buen líder en crisis ni tiene habilidad para negociar con los actores políticos.

El gobierno de Milei aplicó un fuerte ajuste fiscal. ¿Fue más un ajuste por licuación o por recorte directo, como la motosierra que él mismo simbolizó?

Fue principalmente licuación, no motosierra. No hubo privatizaciones significativas; por ejemplo, no se vendieron acciones de Metrogas ni Transener, que podrían haber generado ingresos. En términos de gasto, la obra pública se redujo en un 85%, y en agosto se recortaron aún más los subsidios económicos para garantizar el superávit primario del 1,3% exigido por el FMI. Pero esto se logró licuando gastos, no con reformas estructurales.

¿Es sostenible mantener este superávit fiscal a largo plazo, considerando que algunos gastos, como la obra pública, deberán reactivarse en algún momento?

Es difícil. La licuación de gastos como la obra pública no es sostenible indefinidamente; las rutas, por ejemplo, están en mal estado y no todas pueden privatizarse. Aunque los menores subsidios y la reducción de gastos discrecionales ayudan, el gobierno necesita negociar con los gobernadores, que no están dispuestos a colaborar fácilmente. La falta de diálogo político, sumada a los insultos de Milei a legisladores y gobernadores, complica cualquier negociación en el Congreso para sostener el superávit o avanzar en reformas.

¿Cree que el ajuste podría haberse implementado de manera más gradual para hacerlo más tolerable para la población y evitar reacciones como la de Buenos Aires?

El ajuste fue efectivo hasta el 9 de enero, cuando se pagaron 4.320 millones de dólares a bonistas y el riesgo país estaba en 563 puntos. Hoy, está en 1.108 puntos, lo que refleja una incertidumbre que ha dañado a las empresas. Decisiones como mantener un dólar atrasado y no comprar reservas generaron inestabilidad. Desde el 16 de junio, el dólar ya mostraba problemas, y no desarmar las Leliq con criterio fue un error. Mantener el dólar bajo no fue populismo, sino una política que benefició a una élite que podía viajar al exterior, lo que yo llamo “oligarquismo”.

¿Cómo impacta esta situación en la vida cotidiana de los argentinos?

La sociedad se divide en tres grupos: un 15% que aún tiene margen económico, un 35% en la pobreza extrema que solo come hasta el día 15, y un 50% que lucha por llegar a fin de mes. Este último grupo es donde Milei perdió votos, porque su política económica cambió la composición del gasto. Los servicios, como la luz, ahora pesan mucho más, mientras que antes se podía gastar en delivery o consumos discrecionales. Esto genera incomodidad y explica parte del descontento electoral.

¿Qué tan viable es el desarrollo de Vaca Muerta en los plazos anunciados, considerando el contexto económico?

Para que Vaca Muerta alcance su potencial en dos o tres años, es urgente reducir el riesgo país y renegociar el acuerdo con el FMI. En 20 meses, la balanza energética pasó de un déficit de 3.000 millones de dólares a un superávit de 5.000 millones, pero sin un programa de compra de reservas y menor incertidumbre, los plazos se extenderán. El campo, con un potencial de 10.000 millones de dólares por liquidar, sigue siendo clave, pero requiere un entorno económico estable.

¿Es factible un nuevo endeudamiento para financiar la economía, dado el rechazo del mercado al canje de deuda anterior?

Sí, es factible, porque los bancos tienen interés en que Argentina sea confiable. El canje anterior estuvo mal diseñado, lo que aumentó la incertidumbre y disparó las tasas. Un nuevo programa con el FMI, con supervisión estricta, podría estabilizar las expectativas, permitir la compra de reservas y facilitar la colocación de deuda en pesos, siempre que se cumplan las metas.

¿Es realista esperar reformas laboral, impositiva y previsional en 2026?

La reforma previsional es utópica por ahora. La impositiva es viable; hay impuestos, como las retenciones al girasol, que recaudan poco y podrían eliminarse. También se podría implementar un esquema de incentivos a la inversión incremental, como proponía Massa, para fomentar sectores como el agro. La reforma laboral es más complicada por la falta de consenso político. Sin un ambiente económico estable y consensos políticos, estas reformas serán solo un lavado de cara.

¿Qué cambios urgentes debe hacer el gobierno para evitar un colapso económico antes de las elecciones de octubre?

Hay que renegociar ya con el FMI un programa que permita acumular reservas, reducir el riesgo país y bajar las tasas de interés. Las tasas altas están frenando el consumo y la inversión, lo que lleva al cierre de empresas y despidos. Sin estos cambios, la economía no resistirá los 40 o 50 días hasta las elecciones. El gobierno debe priorizar inversiones privadas en sectores como el agro, que podrían generar miles de millones de dólares, pero esto requiere facilitar las condiciones y dejar de lado la confrontación política.

¿Qué libro recomendaría a los oyentes?

Recomiendo la obra completa de Jorge Luis Borges, en particular "El Aleph" y "Ficciones". Sus cuentos, escritos cuando aún veía, son geniales y construyen mundos únicos en pocas páginas. No son lecturas fáciles a la primera, pero al releerlos se descubren realidades infinitas que anticiparon ideas como la internet. Borges es un constructor de ficciones sin igual, y sus primeros cuentos son una excelente puerta de entrada a su obra.

Entrevista de Sergio Suppo.