Bilotta: “El Gobierno se ha mostrado poco sensible con los que sufren el ajuste”

¿Por qué Axel Kicillof no esperaba un triunfo tan amplio en las elecciones legislativas bonaerenses, donde derrotó por casi 13 o 14 puntos a La Libertad Avanza?

Nadie anticipó un margen tan grande. Ni Kicillof ni Javier Milei previeron llegar a esta elección en las condiciones en que lo hicieron. Ambos, como economistas con visiones opuestas, fueron sorprendidos por la realidad, especialmente por la dinámica de los mercados. La clave del resultado radica en que es muy difícil ganar una elección con un ajuste económico tan severo como el implementado por Milei. Muchos votantes, perjudicados por el ajuste, expresaron su descontento, incluyendo sectores de clase media-baja que en el balotaje de 2023 apoyaron a Milei, pero que ahora, desencantados, volvieron al peronismo.

Comparando los resultados de estas elecciones con las legislativas de 2023, ¿cómo se explica la caída de La Libertad Avanza?

En 2023, Kicillof obtuvo dos o tres puntos más que ahora, pero La Libertad Avanza, incluso sumando parte de Juntos por el Cambio, apenas superó su performance de la primera vuelta presidencial, cuando sacó un 29%. La idea de que Milei representaba un 56% del balotaje se desmoronó rápidamente. Su base electoral no creció significativamente, y la alianza con parte de Juntos por el Cambio no rindió los frutos esperados, lo que refleja una estrategia electoral débil.

¿Qué errores estratégicos cometió La Libertad Avanza en su campaña?

Hubo un error claro en la alianza con el PRO, que se convirtió en un intercambio de favores personales más que en una estrategia coherente. Por ejemplo, en la segunda y cuarta secciones electorales, figuras como los hermanos Passaglia y Petrecca priorizaron sus intereses locales, asegurando cargos legislativos para sus grupos, pero sin fortalecer a La Libertad Avanza. Además, la elección de candidatos como Sebastián Pareja, con vínculos a sectores marginales del peronismo y barrabravas, debilitó la imagen del partido. Esto también podría estar relacionado con incidentes como el ataque a un periodista en Moreno, que merece ser investigado.

¿Por qué el peronismo logró una victoria tan contundente en la tercera sección electoral, con 25 puntos de diferencia?

La tercera sección, que incluye el conurbano, fue clave porque la recesión económica golpeó fuerte allí, donde el desempleo es dos puntos superior al promedio nacional y predomina el empleo informal. Cuando el empleo formal se contrae, el informal sufre aún más, afectando oficios como jardinería o peluquería. La gente, sin opciones y frustrada, castigó al gobierno de Milei, que mostró poca sensibilidad ante estas dificultades. Además, La Libertad Avanza no tuvo dirigentes locales fuertes para defender su gestión ni para contrarrestar la maquinaria municipal de los intendentes peronistas.

¿El acto de celebración en La Plata formalizó a Axel Kicillof como el nuevo jefe del peronismo bonaerense?

No creo que Kicillof se haya consolidado como jefe del peronismo. Aunque el resultado lo fortaleció, las listas legislativas muestran que La Cámpora y el kirchnerismo duro, más ligado a Cristina Kirchner, retuvieron gran parte del poder. El acto reflejó una lógica conservadora del peronismo, que no logra salir de su dinámica interna ni convocar a sectores que no creen en la política. Solo votó el 60% del padrón, frente al 75% de 2023, lo que indica una oportunidad perdida para ampliar su base.

¿Quiénes no fueron a votar y a quién perjudicó esa ausencia?

El kirchnerismo esperaba movilizar a sus votantes y confiaba en un buen resultado con el 55% del padrón, pero incluso ellos se sorprendieron por la magnitud de la victoria. Los 15 puntos de votantes que no participaron probablemente incluyen tanto votos potencialmente libertarios como desencantados en general. La sociedad, en las últimas elecciones, suele tomar decisiones de última hora que definen los resultados, y esta vez favorecieron al peronismo.

¿Kicillof salió realmente fortalecido de esta elección?

Kicillof demostró que su decisión de desdoblar las elecciones fue acertada, y la logística electoral funcionó bien, lo que lo libera de críticas operativas. Sin embargo, hablar de consolidación como líder con una elección legislativa es prematuro. Su futuro dependerá de cómo navegue la situación económica y política hasta 2027, especialmente si el peronismo mantiene una postura prudente frente a los mercados, algo que no se vio en el acto de celebración.

¿Por qué el peronismo sigue siendo competitivo en el conurbano tras décadas de gestión con resultados cuestionables?

El peronismo tiene una enorme capacidad de permanecer donde está la gente; el no peronismo va de paseo. Es una presencia constante en los territorios, especialmente en el conurbano, donde ofrece soluciones inmediatas, como ayuda en emergencias o acceso a servicios básicos. Esto, aunque a veces ligado al clientelismo, crea un vínculo que el no peronismo no logra replicar, ya que suele aparecer solo en elecciones. La Libertad Avanza no ofrece alternativas superadoras más allá de medidas como aumentar la tarjeta alimentaria, lo que no aborda problemas estructurales como la inseguridad o la falta de futuro.

¿La Libertad Avanza repite los errores de Juntos por el Cambio en la provincia?

No exactamente. Juntos por el Cambio, con María Eugenia Vidal como gobernadora, logró alianzas con sectores del peronismo y avances en justicia y seguridad, aunque limitados por la economía. La Libertad Avanza, en cambio, carece de dirigentes experimentados y de una estrategia política sólida, lo que agrava su situación. Además, el ajuste económico de Milei ha sido más rápido y menos sensible que el de Macri, lo que alienó a votantes clave.

¿Qué libro recomendarías a los oyentes?

Recomiendo "El Fantasma de Harlot", de Norman Mailer, reeditado desde 1996 o 1997. Es fascinante por las desgrabaciones de la CIA sobre diálogos entre Kennedy, Marilyn Monroe y las operaciones en Cuba durante Bahía de Cochinos. Un detalle impactante es la desaparición de un personaje lisiado haciendo rafting, algo que, sorprendentemente, ocurrió en la realidad con un director de la CIA. El libro resuena con los escándalos de grabaciones que persisten en la política argentina.

Entrevista de Sergio Suppo.