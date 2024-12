La catedral de Notre Dame se reinaugura oficialmente este sábado

La catedral de Notre Dame reabre este sábado sus puertas para acoger a decenas de líderes procedentes de todo el mundo en el marco de una acto ceremonial presidido por el arzobispo de París, Laurent Ulrich, cinco años después de que se produjera el trágico incendio.

Allí estará también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero compartirá escenario con Donald Trump, el mandatario recientemente electo en los Estados Unidos y Jill Biden, la actual primera dama de aquel país.

Se estimaba en un centenar la cantidad de referentes de todo el mundo que asistirán, aunque un gran ausente será el Santo Padre de la Iglesia Católica, Francisco.

La tarde del 15 de abril de 2019, las llamas se apoderaron de este magnífico edificio del siglo XII, cuya construcción duró más de 200 años.

Como Francia está sumida en la incertidumbre política tras la dimisión forzada del primer Ministro Michel Barnier, se organizó un imponente operativo de seguridad.

Ulrich hablará en lo que se considera la resurrección de la catedral tras cinco años de restauración y también se escuchará la palabra de Macron.

