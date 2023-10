Guerra entre Israel y Hamas: más de 1.100 muertos y al menos 100 rehenes judíos

Más de un millar de personas -600 en Israel y más de 400 en Gaza- murieron en los primeros dos días de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, según se informó hoy.

Mientras, el Ejército israelí aún combatía a milicianos en ciudades del sur del país, tras haber lanzado más bombardeos en Gaza y e intercambiado disparos con miembros del grupo islamista libanés Hezbollah, lo que hacía temer una expansión de las hostilidades.

La ofensiva desencadenada ayer por tierra, mar y aire por Hamas, que gobierna Gaza, dejó hasta esta noche en Israel más de 600 muertos y 2.000 heridos, 200 de ellos en "estado crítico", según el último balance oficial israelí.

En Gaza, el Ministerio de Salud señaló que los bombardeos lanzados como réplica por Israel ocasionaron por su lado 413 muertos -entre ellos 78 niños y 41 mujeres-, así como 2.300 heridos.

Los islamistas tomaron rehenes y los llevaron consigo al enclave costero, entre ellos mujeres, niños y ancianos, secuestrados que en el pasado han canjeado por cientos, a veces miles, de prisioneros palestinos retenidos en Israel.

Según la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel, esta noche eran más de 100 las personas cautivas.

El contralmirante israelí Daniel Hagari dijo que los combates seguían en curso en el sur de Israel y que todavía había situaciones de rehenes.

"Todavía hay fuerzas enemigas dentro de Israel", dijo en una declaración a periodistas.

"Vamos a purificar la zona y atacar a los terroristas donde sea que estén", agregó, según el diario The Times of Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el país estaba "en guerra" y que Hamas pagará un alto precio a sus enemigos.

El gabinete de seguridad israelí aprobó anoche poner al país oficialmente en guerra y autorizar "actividades militares significativas", informó hoy la oficina de Netanyahu, lo que se interpretó como la antesala de una posible incursión militar terrestre en Gaza.

La declaración debe ser aprobada ahora por dos comisiones parlamentarias, y luego el primer ministro deberá anunciarla ante el pleno del Parlamento.

Hamas dijo que lanzó la operación cansado del bloqueo que Israel impone a Gaza desde 2007 y para vengar incursiones militares israelíes en Cisjordania, la ocupación y colonización de esos territorios que los palestinos reclaman para fundar su Estado y la profanación de sitios sagrados islámicos de la Ciudad Vieja de Jerusalén este.

