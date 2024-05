A 19 años de la tragedia aérea del Toyota Team que enlutó a Córdoba y el país

Este miércoles se cumplen 19 años de la tragedia del equipo del Toyota Team Argentina. El piloto Nicolás Vuyovich había ganado la carrera del TC 2000 en San Juan y, tras los festejos por el tan ansiado triunfo, tomó un avión para viajar con sus compañeros a Córdoba, que se estrelló cuando estaba en su fase de aproximación en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

Por el siniestro aéreo murieron Vuyovich; el director del equipo Toyota para el que él corría, Gustavo Ramonda; su hijo de ocho años; el concesionario automovilístico, Hugo Suárez; el piloto de la aeronave, Daniel Reinoso y el copiloto, Mario Corti. Sobrevivieron el periodista Rodolfo Butta, que por entonces trabajaba para Toyota; el sobrino de Ramonda, Joaquín Palacios y el fotógrafo Fabrizio Nicollier.

El accidente se produjo durante la noche del 8 de mayo de 2005, en condiciones climáticas poco favorables marcadas por una tormenta y una persistente llovizna. Pese a que la meteorología empeoraba minuto a minuto, el aeropuerto continuó normalmente con sus operaciones.

El avión, un turbohélice Piper Navajo PA-31, ya estaba en fase de aproximación. Cuando el piloto Reinoso advirtió a la torre de control que se podía observar la pista de aterrizaje, la aeronave golpeó contra un tensor de acero de una antena de radioayuda y perdió su ala izquierda. Tras perder el control, el aparato se estrelló antes de la cabecera de la pista, matando a seis de sus nueve ocupantes. Fue la última tragedia aérea ocurrida en el aeropuerto local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La antena que provocó el choque y posterior caída del avión no contaba con las balizas rojas ni estaba señalizada, convirtiéndose en un arma mortal para el Piper Navajo, que circulaba a baja altura en medio del clima desfavorable.

Las primeras hipótesis apuntaron a la responsabilidad del piloto, luego fueron cuestionadas las instalaciones del aeropuerto y sus autoridades. Varios años más tarde, el Tribunal Oral Federal 2 impuso un año de prisión condicional a Adolfo Martín Pedro Appesseche, administrador en 2005 de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000; mientras que resultaron absueltos dos acusados: el meteorólogo Edgardo Mazzieri y jefe de ese entonces de la estación aérea, Hugo Eduardo Argañaraz.

Para la Justicia, hubo responsabilidad de los administradores del aeropuerto por errores en la seguridad y el mantenimiento, entre varias fallas que fueron alertadas en múltiples ocasiones por Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

El accidente aéreo ocurrió antes de las modificaciones y la inauguración del nuevo edificio del Aeropuerto Ambrosio Taravella, concluido en 2006. Los trabajos le permitieron a la estación dotarse en ese entonces con equipamiento de última generación y brindar mayor seguridad a los usuarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una entrevista que Rodolfo Butta concedió al programa de Cadena 3, Sucesos Deportivos, el 11 de mayo de 2005, el periodista describió los momentos posteriores al siniestro aéreo. "Estuve tan lúcido como para escuchar todo y hablar. Así que empecé a preguntar quiénes estaban y quiénes no".

Recordó su miedo al no sentir sus brazos inicialmente y que apenas alcanzó a ver de lejos las luces de la pista del aeropuerto. "Fue la situación más dramática que viví, sentí que estaba aprisionado boca arriba. Vi un hueco en el fuselaje y no sentía los brazos".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Parte de los tripulantes del avión Piper Navajo antes de la tragedia. Audio del periodista Rodolfo Butta en Sucesos Deportivos, por Cadena 3, en mayo de 2005. (Foto: gentileza)

"Nunca pensé que esto me iba a pasar, pero me pasó. Es como que te das cuenta que en un minuto te cambia la vida, que no tenemos nada comprado", reflexionó Rodolfo.

El hombre también expresó su gratitud hacia aquellos que respondieron rápidamente en el lugar del accidente: "La verdad es que sentí que fueron muy rápidos, muy eficientes". Durante esos momentos críticos, Rodolfo contó que pensaba en su familia y rezaba por todos los involucrados en el desastre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otros episodios graves ocurridos en Córdoba

El siniestro aéreo del Piper Navajo PA-31 ocurrido en 2005 fue el último donde hubo víctimas fatales en territorio cordobés. Previamente, en la década de 1990, murieron nueve personas luego del fallido despegue de un Jet Aero Commander; mientras que -en otro episodio- la azafata Lilian Almada murió tras caer al vacío luego de abrirse la puerta del avión de Inter Austral mientras sobrevolaba las Sierras Grandes.

• 28 de septiembre de 1994: un avión Jet Aero Commander de la empresa Post Air SRL cayó en la pista 18 del Aeropuerto Internacional de Córdoba mientras despegaba, matando a los nueve pasajeros que iban a bordo hacia Buenos Aires. El avión había partido de Mendoza y aterrizó en la capital cordobesa para recargar combustible.

El Jet Aero Commander de Posta Air SRL siniestrado luego de intentar despegar del Aeropuerto Internacional de Córdoba rumbo a Buenos Aires. Viajaban nueve personas a bordo. (Foto: gentileza La Voz del Interior)

Entre los fallecidos se encontraban los directores ejecutivos de la empresa minera Recursos Americanos Argentinos SA, filial de la empresa estadounidense American Resource Corporation. Jorge Igarzabal fue el piloto de la nave, quien había transportado al presidente Carlos Menem en otras oportunidades y prestó sus servicios durante la guerra de Malvinas.

• 9 de agosto de 1995: Lilian Noemí Almada era azafata de la empresa Inter Austral, propiedad del grupo español Iberia. A las 17.45 horas, el vuelo 2306 se preparaba para hacer la ruta desde Córdoba a Mendoza con 26 pasajeros y tres tripulantes, entre los que se encontraba Almada.

Lilian Noemí Almada era azafata de Inter Austral. En un vuelo desde Córdoba a Mendoza, cayó al vacío tras abrirse la puerta trasera del avión mientras preparaba el café a los pasajeros. (Foto: gentileza)

Minutos después del despegue, se abrió la puerta trasera del avión y la despresurización de la cabina succionó a Lilian. El avión debió regresar con la puerta abierta al Aeropuerto de Córdoba y el cuerpo de la azafata fue hallado días más tarde cerca del Cerro Champaquí.

El avión CASA CN-235-200 de Inter Austral involucrado en el incidente. (Foto: gentileza)

Por el hecho, fueron imputados Javier Losa de la Cruz, gerente del Área Técnica de Iberia; Ricardo Embón, gerente de planeamiento de Ingeniería; Alberto Muñoz, gerente de Aseguramiento de Calidad; Jorge Fernández, gerente de Mantenimiento y Adolfo Luna, jefe de Mantenimiento en los hangares de Inter Austral en el aeropuerto de Córdoba.

El juicio arrancó en 2001, pero la empresa había cesado sus operaciones en 1996.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Octavio Liberali Guereschi.