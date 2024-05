Buscan intensamente al presidente iraní: se cayó el helicóptero donde viajaba

Un helicóptero que transportaba al presidente iraní, Ebrahim Raisi, y a su ministro de Relaciones Exteriores se estrelló el domingo mientras cruzaba un terreno montañoso en medio de una densa niebla, dijo a Reuters un funcionario iraní, y rescatistas luchaban por alcanzar el sitio del incidente.

El funcionario aseguró que las vidas de Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, estaban "en riesgo tras el accidente del helicóptero", que ocurrió al regreso de una visita a la frontera con Azerbaiyán, en el noreste de Irán.

"Todavía tenemos esperanzas, pero la información procedente del lugar del accidente es muy preocupante", indicó el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.

La televisión estatal informó más tarde que se había encontrado el helicóptero. También citó a un funcionario diciendo que al menos un pasajero y un miembro de la tripulación habían estado en contacto con los rescatistas.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que ostenta el poder final en la República Islámica, trató de tranquilizar a los iraníes, diciendo que no habría perturbaciones en los asuntos estatales.

Medios estatales de Irán dijeron que el mal tiempo fue la causa del accidente y que estaba complicando las labores de rescate. El jefe del Estado Mayor del ejército iraní ordenó que todos los recursos del ejército y de la Guardia Revolucionaria de élite se utilizaran en operaciones de búsqueda y rescate.

BREAKING: RAIN TURNS TO SNOW AT CRASH SITE OF IRANIAN PRESIDENT



Commander in the region where the helicopter carrying Iran's president crashed reports that the "rain is turning into snow."



"In addition to sending provincial units and Sabrin Special Brigade for search… pic.twitter.com/JlUPTVhw1A