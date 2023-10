La última frase del sobrino de León Gieco antes de ser secuestrado: "Es el fin"

"No puedo hablar más. Estoy listo. Es el fin. Los quiero mucho. Chau". Así se despidió Ron Sherman de sus padres el sábado pasado cuando estalló la guerra entre el grupo islámico Hamas e Israel.

Ron es el sobrino del músico argentino León Gieco. Tiene 19 años y presta funciones en el ejército de Israel desde hace un año. Es asmático, por lo que cumple su deber en un puesto administrativo. Tiene doble ciudadanía debido que su papá, Alex, es argentino.

La base militar en la que él trabajaba se ubica al límite de la Franja de Gaza y permite el ingreso y egreso de agua, nafta y demás bienes que el pueblo necesita para subsistir. El sábado pasado, Ron despertó en la base tras escuchar un bombardeo muy fuerte.

/Inicio Código Embebido/

Noticias El momento en que Hamas secuestra a Ron Sherman y otros dos militares israelíes Video

/Fin Código Embebido/

Mientras hablaba con sus padres para contarles lo que estaba pasando, Ron no pudo seguir y se interrumpió la comunicación. "No puedo hablar más. Estoy listo. Es el fin. Los quiero mucho. Chau".

La familia contó a Infobae que habían perdido las esperanzas de que su hijo esté con vida. Con el paso de las horas, recibieron un video en el que pudieron reconocerlo mientras los terroristas lo empujan, lo golpean y se lo llevan junto a otros dos soldados.

"No puedo perder la esperanza porque es lo único que me queda. Para los terroristas, la vida no significa mucho, pero estratégicamente mi hijo tiene valor para ellos. Espero que eso le salve la vida y haya presión internacional", dijo Alex en una entrevista concedida a CNN en las últimas horas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

León Gieco pidió por la paz entre los árabes y los israelíes y sostuvo que este tipo de conflictos los sufren los pueblos "tanto judíos, como palestinos". A través de una publicación en Instagram y con los acordes de la popular canción "Solo le pido a Dios" como introducción y cierre, el artista dijo estar "abrumado por la situación extrema".

"Pido por una salida pacífica en este conflicto milenario y cruel, pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares y, en mi caso particular, pido por la vuelta de mi sobrino Rony Sherman, por el amor que nos une como familia y por el amor universal que no debe morir jamás", dijo el cantante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/