Anya Taylor Joy dijo que le encantaría hacer una película con Ricardo Darín

Anya Taylor Joy aprovechó la presentación de "Furiosa" en México para reiterar su amor por la Argentina , el país donde pasó parte de su infancia.

"Siempre es volver a Buenos Aires, de alguna manera. Ahora hace dos años que no vuelvo y lo echo mucho de menos", sostuvo.

Le preguntaron entonces si trabajaría en Argentina señaló: "Me encantaría, estoy esperando. Yo trabajo mucho, pero todavía no tuve oportunidad, pero me muero de ganas", y agregó: "Llamenme".

anya taylor-joy says she'd love to make an argentine or a spanish movie and she'd love to work with guillermo del toro, alfonso cuarón, alejandro iñárritu and ricardo darin pic.twitter.com/Mbj205m8cg