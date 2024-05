Jeremy Renner está listo para volver a actuar luego de que lo declararan muerto

Jeremy Renner, el actor de "Los vengadores" y protagonista de la serie "Mayor of Kingstown" está listo para reaparecer en la nueva temporada pero al cumplirse un año del accidente que sufrió al ser arrollado por una máquina quitanieves, trascendieron detalles del episodio que puso su vida en peligro.

Michael Beach, quien comparte créditos con Renner en la serie "Mayor of Kingstown", reveló que el percance provocó que el corazón de su compañero dejara de latir por varios segundos y por ese motivo fue declarado sin vida.

Jeremy fue hospitalizado de urgencia por una fractura de 38 huesos y Beach contó más detalles sorprendentes sobre lo que sufrió. "Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Quiero decir, ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. De hecho, murió, lo que no supe hasta que me lo dijo, y ha estado volviendo. Y dice que no estaba seguro de cómo sería".

Jeremy fue atropellado al intentar salvar a uno de sus sobrinos, y un dato curioso es que el joven trabaja junto a su tío en la serie.

"Ellos no tuvieron reparos en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es una perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves”, contó Michael Beach.

Renner reapareció ante los medios en la pasada entrega de los People´s Choice Awards, donde fue ovacionado por los asistentes.