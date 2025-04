EE.UU. volvió a respaldar el plan económico de Milei: "Es un buen ejemplo"

En un nuevo gesto de apoyo al programa económico del presidente argentino Javier Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó los “avances reales” del plan libertario y subrayó que Argentina merece el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las declaraciones, realizadas durante un evento del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), refuerzan la postura de la Casa Blanca, que ve en el país sudamericano un modelo de reformas económicas responsables.

Bessent, quien visitó Argentina a principios de abril para expresar el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del FMI en la reestructuración financiera del país, afirmó: “Argentina es un buen ejemplo. Está logrando avances reales en el cumplimiento de los parámetros financieros”.

El funcionario enfatizó la importancia de los préstamos del FMI cuando se implementan de manera responsable, ya que permiten a los países abordar problemas de balanza de pagos y fomentar el crecimiento económico. “Las reformas emprendidas en estos programas son clave para una economía mundial sólida, sostenible y equilibrada”, agregó.

Sin embargo, el secretario del Tesoro fue claro al señalar que no todos los países son merecedores de este apoyo. “El FMI debe exigir responsabilidades a los países por la implementación de reformas económicas. La estabilidad y el crecimiento deben ser los indicadores de éxito, no la cantidad de dinero prestado”, afirmó, subrayando que el organismo no está obligado a financiar a naciones que no cumplan con las reformas necesarias.

En un guiño adicional al gobierno de Milei, Bessent reveló el martes ante inversores que la Casa Blanca estaría dispuesta a otorgar a Argentina una línea de crédito directa a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) en caso de un shock económico externo, siempre que el país mantenga su rumbo reformista. “Si Argentina lo necesita y Milei sigue en esta dirección, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, aseguró.

