Instituto busca prolongar su levantada ante Godoy Cruz en Mendoza

FOTO: "La Gloria" quiere acercarse a zona de playoffs.

Instituto visita este domingo a Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte, por la Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

"La Gloria" viene de recuperarse y sumar su primer triunfo con "El Gato" Oldrá en el Monumental de Alta Córdoba, ante Argentinos.

"El Tomba", en tanto, empató con Barracas en su último partido, también en Mendoza.

Seguilo en vivo:

