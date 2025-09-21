En vivo

Argentina

Rosario

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

Sunday morning

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Instituto busca prolongar su levantada ante Godoy Cruz en Mendoza

El partido se disputa, desde las 16.45, en el estadio Feliciano Gambarte. "La Gloria" viene de vencer a Argentinos. "El Tomba", de empatar con Barracas. Transmite Cadena 3.

21/09/2025 | 08:13

FOTO: "La Gloria" quiere acercarse a zona de playoffs.

Instituto visita este domingo a Godoy Cruz, en el estadio Feliciano Gambarte, por la Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

"La Gloria" viene de recuperarse y sumar su primer triunfo con "El Gato" Oldrá en el Monumental de Alta Córdoba, ante Argentinos.

"El Tomba", en tanto, empató con Barracas en su último partido, también en Mendoza.

Seguilo en vivo:

