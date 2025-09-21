El punto sacado por “La Gloria” ante “El Tomba” en Mendoza tiene sabor a poco
Por Raúl Monti.
21/09/2025 | 19:58Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto dejó escapar una victoria en Mendoza.
Comentario del partido
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Instituto lo ganaba, pero se quedó en el segundo tiempo y empató con Godoy Cruz
Fue 1-1 en Mendoza por la novena fecha de la Zona B. Luna, de cabeza, puso en ventaja a “La Gloria”, al cierre de la primera mitad. Fernández, también de un frentazo, niveló para “El Tomba”, a los cinco minutos del complemento.
/Fin Código Embebido/
.