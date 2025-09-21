Instituto lo ganaba, pero se quedó en el segundo tiempo y empató con Godoy Cruz

Instituto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Godoy Cruz de Mendoza, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol para "La Gloria" lo convirtió el delantero Alex Luna, a los 44 minutos del primer tiempo.

Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para los locales, a los cinco minutos del complemento.

Con este resultado, los dirigidos por Daniel Oldrá alcanzaron la décima posición de la Zona B del campeonato local con 10 puntos, a dos de Sarmiento de Junín (7°), con el objetivo de entrar entre los ocho mejores del grupo. No obstante, "El Verde" cuenta con un partido menos en su haber.

Ahora, el conjunto cordobés recibirá a Lanús, que viene de vencer 2-1 a Platense, en el estadio "Monumental" Presidente Perón, el domingo 28 de septiembre desde las 20.15, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, “El Tomba” sumó un punto importante para alejarse del fondo de la tabla anual y comenzar a asegurar la permanencia en la Primera División, luego de las caídas de San Martín de San Juan (29°) ante Vélez y Aldosivi (30°) frente a Tigre.

En tanto, los comandados por Walter Ribonetto, que acumulan solamente un triunfo en las nueve jornadas disputadas, visitarán a San Lorenzo el próximo sábado, a partir de las 16.45, en el estadio Pedro Bidegain.

Cuando parecía que el cotejo se iría al descanso en igualdad sin goles, apareció Alex Luna, ex Independiente, para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Gastón Lodico y abrir el marcador.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Godoy Cruz aprovechó la desatención de la visita para que Nicolás Fernández, por la misa vía, convierta el tanto de la igualdad luego de un envío al área por parte de Bastián Yañez.

Resumen del partido

Transmisión de Cadena 3

