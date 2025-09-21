Los puntajes de los protagonistas del empate entre “El Tomba” y “La Gloria”
Por Raúl Monti.
21/09/2025 | 19:40Redacción Cadena 3
FOTO: Godoy Cruz y Talleres quedaron a mano en Mendoza.
Godoy Cruz
Franco Petroli 6
Mateo Mendoza 5
Juan Escobar 6
Federico Rasmussen 5
Juan Segundo Morán 4
Vicente Poggi 3
Nicolás Fernández 7
Facundo Altamira 4
Enzo Barrionuevo 3
Bastián Yáñez 4
Agustín Auzmendi 4
Guillermo Fernández 7
Luca Martínez Dupuy 6
Daniel Barrea 6
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Instituto lo ganaba, pero se quedó en el segundo tiempo y empató con Godoy Cruz
Fue 1-1 en Mendoza por la novena fecha de la Zona B. Luna, de cabeza, puso en ventaja a “La Gloria”, al cierre de la primera mitad. Fernández, también de un frentazo, niveló para “El Tomba”, a los cinco minutos del complemento.
/Fin Código Embebido/
Instituto
Manuel Roffo 6
Leonel Mosevich 5
Fernando Alarcón 6
Nicolás Zalazar 6
Emanuel Beltrán 5
Stefano Moreyra 7
Gastón Lodico 6
Lucas Rodríguez 5
Damián Puebla 5
Nicolás Cordero 3
Alex Luna 8
Luca Klimowicz 5
Jonás Acevedo 6
Elías Pereyra 5