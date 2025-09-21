En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Central Córdoba

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Los puntajes de los protagonistas del empate entre “El Tomba” y “La Gloria”

Por Raúl Monti.

21/09/2025 | 19:40Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz y Talleres quedaron a mano en Mendoza.

Raúl Monti Por Raúl Monti

Godoy Cruz

Franco Petroli 6

Mateo Mendoza 5

Juan Escobar 6

Federico Rasmussen 5

Juan Segundo Morán 4

Vicente Poggi 3

Nicolás Fernández 7

Facundo Altamira 4

Enzo Barrionuevo 3

Bastián Yáñez 4

Agustín Auzmendi 4

Guillermo Fernández 7

Luca Martínez Dupuy 6

Daniel Barrea 6

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Instituto

Manuel Roffo 6

Leonel Mosevich 5

Fernando Alarcón 6

Nicolás Zalazar 6

Emanuel Beltrán 5

Stefano Moreyra 7

Gastón Lodico 6

Lucas Rodríguez 5

Damián Puebla 5

Nicolás Cordero 3

Alex Luna 8

Luca Klimowicz 5

Jonás Acevedo 6

Elías Pereyra 5

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho