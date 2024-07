Preocupación en el sector Pyme por las "desventajas" que puede generar el RIGI

Este martes al mediodía, funcionarios del Gobierno mantuvieron un encuentro con el comité de la Unión Industrial Argentina. Durante el almuerzo en la sede de la entidad fabril, se avanzó en el proyecto de una nueva Ley Pyme y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con su impacto del régimen en las PyMEs y la evolución de la actividad económica.

En este sentido, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, destacó al salir de la reunión que "estamos promoviendo la recuperación de la economía real. Para eso necesitamos exportar más y reducir la carga fiscal. No pedimos privilegios, sino reducir las asimetrías mientras se recupera la actividad".

La mirada del sector Pyme en los ojos del presidente de PyMes Argentinas

En diálogo con Cadena 3, Daniel Rosato alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y las "desventajas" que se generan con la implementación del RIGI.

"Estos beneficios que trae el RIGI a los grandes inversores, habla de beneficios extraordinarios, de positivos, como también el 0% para importar, pide de capital nuevo, usados, repuestos, y que no se van a comprar en el país", planteó el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Y sumó: "Uno de los compromisos del que habla el RIGI, es que un 20% de las inversiones que van a hacer estos inversores, se vuelque hacia las PyMEs de servicio industrial, siempre y cuando tengan precio y calidad".

En ese marco, aclaró que "calidad tenemos, pero no tenemos precio, entonces eso no va a ocurrir, y no tenemos precio porque los costos de Argentina están muy por encima a nivel internacional".

Se sabe muy bien que en estas condiciones no podemos competir y menos en forma de legal; están entrando productos sin ningún tipo de control que afectan la producción nacional

"Ya sea el costo internacional de la energía, el tema de los insumos, de las materias primas que compramos, que se produce en el país lo mismo, valen el doble, y los impuestos, que la presión impositiva, como todos sabemos es muy grande y se la están dando los grandes, pero a los chicos no, porque no pueden, porque el Estado tiene que recaudar", agregó.

Por su parte, remarcó que la entrada de productos importados a un precio más barato que los producidos en el país también afecta a la producción y "vienen sin ningún tipo de controles técnicos, ni de calidad".

"Esto repercute en PyMEs que están produciendo al 20-30%, y pueden desaparecer porque no pueden competir contra eso. Estamos en una situación que a fin de año vamos a perder 300.000 puestos de trabajo más y va a haber cierre de fábricas que hoy están estoqueando, que hoy están suspendiendo gente, pero eso no va a aguantar mucho", puntualizó.

Nueva ley Pyme

El secretario de Planeamiento y Gestión, Juan Pazo, confirmó que el Gobierno se encuentra trabajando en una nueva ley PyME que contemplará ideas de todos los sectores productivos. Además, los funcionarios propusieron la creación de una mesa de trabajo para difundir las líneas de financiamiento para el sector productivo.

La iniciativa se articula alrededor de seis ejes (simplificación tributaria; creación de un régimen de incentivo a las inversiones PyME industriales complementario del RIGI; actualización automática de parámetros de categorización; herramientas para la internacionalización de las empresas; simplificación de la creación de nuevas empresas; y Acceso a financiamiento).

La institución destacó que existe un set amplio de inversiones vinculadas al universo pyme que pueden tener resultados virtuosos en términos de exportaciones e ingreso de divisas genuinas, creación de empleo formal, desarrollo regional y recuperación de la actividad.

