Estadio 3, distinguido: "Fueron 30 años de hacer lo que había que hacer"

La Cámara de Senadores declaró de interés el 30º aniversario del programa radial Estadio 3, destacando su trayectoria ininterrumpida desde 1995 y su valioso aporte al periodismo deportivo.

Con base en Rosario, Estadio 3 ha cubierto más de 2.600 partidos oficiales, tanto nacionales como internacionales, incluyendo Copas del Mundo, Copas América y torneos continentales de clubes.

Su equipo, compuesto por destacados periodistas y encabezado por Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti, ha acompañado durante tres décadas a los principales equipos de la ciudad, Rosario Central y Newell’s Old Boys, consolidándose como un referente del deporte en la radiofonía argentina.

En el marco de la entrega de esta distinción, este miércoles en el apartado que tiene la Cámara alta en la sede local de la Gobernación provincial, los pilares de este envío deportivo dijeron unas breves y emotivas palabras.

“Realmente muy felices, la pasión de ser testigos, de hacer lo que nos gusta, de la manera que estamos convencidos. Si no fuera así, yo no lo haría. No es poca cosa que la gente te elija para que vos le cuentes lo que está pasando y lo mínimo que podés hacer es estar en el lugar de los hechos, que esa es nuestra bandera”, comenzó Claudio Giglioni.

Y amplió: “Por eso, de estos 30 años, en estos últimos 4, nos hemos encontrado casi como un gran premio. Yo dije: encontramos la olla del tesoro debajo de la X en el mapa con Cadena 3, que comparte los mismos principios. Viajar, ir, contar, cubrir, hacer periodismo, una empresa periodística”.

“La sensación es que fueron 30 años de hacer lo que había que hacer, la sensación es que fueron 30 años de estar donde había que estar, de cubrir lo que habría que cubrir, de dejar absolutamente todo por algo que nos gusta”, definió Giglioni.

A su turno, Marcelo Lamberti apuntó: “Hemos encontrado un grupo bueno, con Claudio estamos desde el año 90, tenemos 35 años juntos, es un hermano de la vida, pero de hacer lo que había que hacer. Bueno, Estadio 3 es una gran familia donde hubo y hay pelea, abrazos y besos. Hay más horas de compartimiento, de cabina, de estudios, de viajes con Estadio 3, con nuestros compañeros que hasta con nuestras propias familias, o sea, verdaderamente Estadio 3 es una gran familia”.

En esa línea, enfatizó: “Es un orgullo, una forma de sentir esta profesión y de hacer lo que amamos y lo que estamos logrando durante tanto tiempo. Para mí Estadio 3 es un salto de calidad en la ciudad donde uno ha nacido, donde vive tanto el fútbol, la pasión, el compromiso y saber que se pueden hacer cosas importantes”.

“Estadio 3 para uno es la pasión, es estar, es el día a día, es compartir, es familia, me parece que ese es el resumen de lo que es Estadio 3. La forma en que se tiene que ser periodista. Sin duda que significa una parte de mi corazón. Como que estamos recién arrancando y que este reconocimiento nos llega, creo, ni a mitad del camino de todo lo que hay que hacer todavía. Esto sigue y vamos encarando todos los desafíos como si fuera el primero”, cerró.