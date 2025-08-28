FOTO: Mendoza se suma al régimen de transparencia fiscal al consumidor en Argentina

Matías Olivero Vila, abogado y presidente de la ONG Lógica, explicó a Cadena 3 la importancia de la reciente adhesión de Mendoza al régimen de transparencia fiscal al consumidor. Es la segunda provincia en unirse a esta iniciativa, tras Chubut.

Olivero Vila destacó que este régimen permite a los consumidores conocer qué porción del precio de un producto corresponde al costo y qué parte se destina a impuestos. "Esto que suena algo básico para Argentina no lo era porque teníamos normas que prohibían mostrarle los impuestos al consumidor final", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado señaló que la ley vigente desde el primero de enero ya visibiliza impuestos como el IVA y otros, aunque la adhesión provincial permitirá mostrar ingresos brutos y tasas municipales. "Esto es único en el mundo, no hay otros países con estas prohibiciones y sanciones", subrayó.

En Córdoba, el gobierno avanza en la implementación de este régimen, pero depende ahora de las cámaras empresariales para adecuar sus sistemas informáticos. Según Olivero Vila, ya existe un consenso por parte de los empresarios, quienes en una carta firmada exigen la exclusión de pequeños comerciantes del régimen para evitarles cargas excesivas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Olivero Vila también indicó que el gobierno provincial emitirá una nueva resolución para aplicar el régimen en Córdoba, tras cumplir con los requisitos necesarios. "Lo importante es que se sumen cada vez más provincias para lograr una transparencia fiscal y que los consumidores conozcan la verdad sobre lo que pagan en impuestos".

El artículo 42 de la Constitución establece la obligación de las provincias de proporcionar información adecuada y veraz, lo cual es esencial para los consumidores en Argentina.

Entrevista de Informados al regreso