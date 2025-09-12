Marcha en Córdoba generó caos: trabajadores de diversos sectores se movilizaron

La ciudad capital de Córdoba se vió marcada por manifestaciones en el centro de la capital, en el marco de una jornada de lucha nacional organizada por UEPC Capital.

Diversas organizaciones piqueteras, como el Polo Obrero y el Frente de Izquierda, se sumaron a la protesta, junto a trabajadores de la industria química de Río Tercero y del sector del caucho.

Los manifestantes expresaron su desacuerdo con las políticas nacionales actuales. En particular, los trabajadores del caucho señalando que la apertura de la importación ha generado complicaciones en sus ventas.

Por otro lado, los trabajadores químicos y petroquímicos de Río Tercero también enfrentan dificultades en su situación laboral.

Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, en diálogo con Cadena 3 comentó sobre la manifestación: “Sí, UEPC Capital, pero también con los químicos, con los compañeros de la universidad, los jubilados, discapacidades, el Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino), que tuvo un triunfo enorme hace unas semanas, de donde quisieron despedir 21 trabajadores, y con una acción contundente de lucha, se logró la reincorporación y el aumento de salario que arreglaban los compañeros.”

Informe de Jorge Mercado.