Luis Juez: “García-Mansilla entró por la claraboya del baño y Lijo es tiempista”

El senador Luis Juez (Frente Cívico) analizó el escenario político y judicial que se avecina este jueves en el Senado de la Nación, donde podrían tratarse los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema. Juez no escatimó críticas hacia ambos postulantes y alertó sobre las operaciones políticas que rodean estas designaciones, al tiempo que cuestionó la postura del gobierno y el rol del kirchnerismo.

Sobre Ariel Lijo, Juez fue tajante: "Es un operador judicial. No tiene mayores cualidades ni calidades técnicas, académicas, doctrinarias como para estar en la Corte, salvo una extrema vinculación con el poder político de todos los colores".

El senador denunció que el pliego de Lijo, que obtuvo dictamen favorable hace meses, ha sido objeto de múltiples maniobras por parte de dirigentes políticos, empresarios y colegios profesionales.

"Han operado de todas formas, desde autoridades judiciales hasta gobernadores", afirmó, y reveló que a algunos mandatarios provinciales se les habría ofrecido a Lijo como "un tipo que te va a ayudar, que te va a ordenar". Aunque no confirmó su voto definitivo, Juez adelantó que está "claramente en contra de los operadores judiciales" y que así lo expresará en la sesión.

En cuanto a Manuel García Mansilla, ya designado en comisión como ministro de la Corte por el presidente Javier Milei bajo el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, Juez calificó su posible tratamiento en el Senado como "abstracto", dado que ya asumió el cargo. Sin embargo, advirtió que su rechazo por parte del kirchnerismo, que dictaminó su pliego la semana pasada con la intención de bloquearlo, podría generar "un revuelo institucional de proporciones". Según el senador, esto trasladaría a la Corte un "altísimo nivel de conflictividad", ya que el kirchnerismo busca impugnar un ministro designado por el Ejecutivo, lo que podría obligar al máximo tribunal a expedirse y sentar un precedente complejo.

Juez también criticó la estrategia del gobierno de insistir con ambos pliegos bajo la premisa de "si no son los dos, no es ninguno".

"Le dije al Presidente que retiren el pliego de García Mansilla para que no puedan dictaminarlo en la Comisión, pero no me hicieron caso", reveló. Para el senador, esta postura es un error que podría costarle caro al oficialismo, especialmente ante la "picardía" de algunos legisladores que lograron avanzar con los dictámenes.

El senador cordobés expresó su preocupación por la falta de alternativas. "Hay magistradas y jueces honestos, decentes, formados en todo el país. ¿Por qué elegimos siempre gente complicada?", se preguntó, dejando en el aire una crítica implícita a las decisiones políticas que priorizan nombres controvertidos sobre opciones más idóneas. Con un tono firme, Juez anticipó que el jueves será un día de "altísima tensión" en el Senado, donde los pliegos de Lijo y García Mansilla pondrán a prueba la inteligencia y astucia de los legisladores para evitar que el tema se eluda indefinidamente.

Entrevista de Informados al regreso