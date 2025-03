La UEPC capital rechazó la propuesta salarial: este martes se define si hay paro

La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) Capital rechazó nuevamente la propuesta salarial enviada por el Gobierno de Córdoba la semana pasada.

Este martes, a partir de las 12, la asamblea general del gremio decidirá si aceptan o no esta oferta, que había sido considerada "superadora" por el oficialismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, el titular de la UEPC capitalina, Franco Bukowski, expresó que la propuesta "no recupera el salario perdido" y "no apunta a una recomposición salarial que saque a la docencia del estado de pobreza en el que se encuentra". "No está eso en la propuesta y uno lo puede ver con números", afirmó.

El principal cambio en la propuesta es el adelanto de inflación del mes siguiente, según el sindicalista. El Gobierno plantea un 7% de actualización salarial a los docentes, cifra que Bukowski cuestionó: "¿Ese 7% dónde está?. La inflación acumulada de enero y febrero ya alcanza el 6%, lo que significa que el adelanto de inflación representa sólo un 1% de recuperación salarial".

Además, Bukowski señaló que la inflación en alimentos y bebidas, en la que los docentes gastan su salario, es del 7,6% en Córdoba. "Es decir, más de lo que el gobierno le va a dar de actualización salarial a los docentes", subrayó, indicando que se trata de un planteo de pérdidas salariales.

En el interior de Córdoba, algunos departamentos están aprobando la propuesta, pero la asamblea de delegados del capital y otros departamentos, como Río Cuarto y Punilla, han resuelto rechazarla. "La propuesta no es suficiente y hay que profundizar la lucha", sostuvo Bukowski.

El gremio convocó a delegados provinciales y docentes para resolver la continuidad de las medidas y los reclamos. La decisión final sobre la propuesta se tomará este martes en la asamblea provincial, en la que se definirá si se acepta o no.

Informe de Gonzalo Carrasquera.