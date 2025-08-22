Incendio de pastizales en Docta y Manantiales moviliza a bomberos en Córdoba

Un incendio de pastizales se desató en la tarde de este viernes en la zona de los barrios Docta y Manantiales, en la provincia de Córdoba, movilizando a varias dotaciones de bomberos voluntarios de Malagueño y de la Policía de la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego no reviste gran magnitud, pero las fuertes ráfagas de viento registradas a las 19:15 complican las tareas de contención.

A pesar de la situación, las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra alejado de las zonas residenciales, por lo que no representa un peligro inmediato para las viviendas de los barrios afectados.

Los equipos de bomberos continúan trabajando intensamente para sofocar las llamas y evitar su propagación.

En el contexto de alerta extrema por incendios en la provincia, se reitera la importancia de reportar cualquier foco de fuego o columna de humo al número de emergencia 0800-888-FUEGO.

????????? AHORA | Dotaciones de la Dir. Bomberos y Bomberos Voluntarios, trabajan sofocando un incendio de malezas, a la altura de los barrios Docta Urbanización Inteligente y Manantiales.



??Circular con precaución.#RiesgoDeIncendioAlto pic.twitter.com/BczdA7q6qn — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 22, 2025

Las autoridades instan a la población a mantenerse vigilante y tomar precauciones ante las condiciones climáticas que favorecen la propagación de incendios.

Informe de Jorge Mercado