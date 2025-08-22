En vivo

Informados al regreso Notas

Incendio de pastizales en Docta y Manantiales moviliza a bomberos en Córdoba

Dotaciones de bomberos voluntarios de Malagueño y de la Policía provincial trabajan para controlar el fuego, complicado por fuertes ráfagas de viento, aunque no representa peligro para las viviendas  

22/08/2025 | 19:10Redacción Cadena 3

FOTO: Incendio de pastizales en Córdoba

  1.

    Audio. Incendio de pastizales en Docta y Manantiales moviliza a bomberos en Córdoba

    Informados al regreso

    Episodios

Un incendio de pastizales se desató en la tarde de este viernes en la zona de los barrios Docta y Manantiales, en la provincia de Córdoba, movilizando a varias dotaciones de bomberos voluntarios de Malagueño y de la Policía de la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego no reviste gran magnitud, pero las fuertes ráfagas de viento registradas a las 19:15 complican las tareas de contención.

A pesar de la situación, las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra alejado de las zonas residenciales, por lo que no representa un peligro inmediato para las viviendas de los barrios afectados.

Los equipos de bomberos continúan trabajando intensamente para sofocar las llamas y evitar su propagación.

En el contexto de alerta extrema por incendios en la provincia, se reitera la importancia de reportar cualquier foco de fuego o columna de humo al número de emergencia 0800-888-FUEGO.

Las autoridades instan a la población a mantenerse vigilante y tomar precauciones ante las condiciones climáticas que favorecen la propagación de incendios.

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un incendio de pastizales se desató en la zona de los barrios Docta y Manantiales.

¿Quiénes están trabajando en la contención del fuego? Bomberos voluntarios de Malagueño y la Policía de la provincia.

¿Cuándo se registró el incendio? En la tarde de este viernes.

¿Dónde se localiza el incendio? En la provincia de Córdoba, específicamente en los barrios Docta y Manantiales.

¿Por qué es importante reportar incendios? Se encuentra en alerta extrema por incendios y es crucial prevenir su propagación.

