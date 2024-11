Especialista, sobre Aerolíneas: “Es un final anunciado, algo que todos veíamos”

El contexto aerocomercial en Argentina se encuentra en una situación crítica tras el reciente paro de Intercargo, que llevó al Gobierno nacional a anunciar la desregulación del servicio de rampa y así romper con el monopolio existente.

Esta tarde, autoridades de Aerolíneas Argentinas y representantes de los gremios aeronáuticos que aún no acordaron con la empresa una recomposición salarial en el marco de las paritarias, se reunieron en la sede de Aeroparque y acordaron “continuar conversando” el próximo lunes.

Jorge Molina, especialista en temas aeronáuticos, compartió su análisis sobre la crisis que afecta a la compañía a Cadena 3. “Hemos llegado ya a un final anunciado de alguna manera, o era algo que no queríamos ver”, afirmó Molina, refiriéndose a la difícil realidad financiera de Aerolíneas.

Desde la nacionalización de Aerolíneas en 2008, el Estado invirtió más de 8 mil millones de dólares en su mantenimiento, según remarcó. “La empresa está en quiebra. Si no estuviera el aporte del Estado para sostenerla, ya hubiera cerrado”, indicó el especialista.

“Hemos consumido el valor de otra empresa. Los gremios defienden cosas que ya pasaron en otras aerolíneas. La suma y la resta de lo que entra y lo que se gasta siempre genera perdida”, señaló.

Según aseguró Molina, el modelo actual de la aerolínea, que incluye privilegios como pasajes gratuitos para empleados y una plantilla que creció de 8 mil a casi 12 mil trabajadores, resulta insostenible.

“Más del 70% de la pérdida que tiene Aerolíneas Argentinas es en los vuelos internacionales”, destacó, sugiriendo que la compañía debería enfocarse en el mercado doméstico y regional, donde ha tenido un desempeño relativamente bueno.

“El problema es que aerolíneas y los empleados se acostumbraron a vivir de los subsidios del Estado”, afirmó el especialista.

Además, Molina señaló que Aerolíneas no se puede "cerrar de un día para el otro" y que los gremios se hacen fuertes ya que la empresa "cubre más del 70% del mercado doméstico" y que mucha gente ya compró pasajes para este verano.

“Nos tenemos que sentar a una mesa y sincerarnos, que así no podemos seguir”, concluyó Molina, enfatizando que el Estado no puede continuar invirtiendo en una empresa que no genera beneficios.

Entrevista de Informados, al Regreso.