El intendente de Mendoza rechazó un acuerdo con LLA: "Yo no me pinto de violeta"

El intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, se posicionó en contra de la afiliación de la vicegobernadora a la Libertad Avanza. "No me afilio a la Libertad Avanza, yo no me pinto de violeta", afirmó a Cadena 3, subrayando su pertenencia a la Unión Cívica Radical y al Frente Cambia Mendoza.

Suárez destaca la importancia de transitar el proceso electoral de octubre con diálogo y consenso. "Es posible lograr acuerdos respetando la identidad de los frentes provinciale", sostuvo, y enfatizó que la Argentina necesita "respeto, diálogo, búsqueda de consenso, unidad y tolerancia".

El intendente mencionó que el gobierno de Mendoza logró avances a pesar de las dificultades impuestas por el gobierno nacional. "Gobernamos desde diciembre de 2015 y hemos recuperado el Estado para los mendocinos", explicó, haciendo hincapié en la eficiencia en la prestación de servicios como seguridad, educación y salud.

Sobre la situación actual de la política nacional, Suárez señaló que "no hay una sola obra pública en ejecución" y criticó el enfoque del gobierno nacional en el equilibrio fiscal a costa de la inversión en infraestructura. "Las obras que corresponde que haga la Nación, las va a hacer la provincia", afirmó.

El intendente también expresó su deseo de que al gobierno nacional le vaya bien, pero subraya la necesidad de un Estado que no desatienda a los sectores más vulnerables. "Anhelo un futuro mejor con un Estado eficiente, moderno y que se involucre con políticas sociales", concluyó.

Finalmente, Suárez destacó la importancia de construir consensos en Mendoza y la posibilidad de alianzas electorales, pero enfatiza que deben basarse en acuerdos programáticos que beneficien a la provincia y al país.