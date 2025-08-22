En vivo

Informados al regreso Notas

El bloque de Pichetto exigió la interpelación de Francos y Lugones en Diputados

“Con este grado de escándalo, espero que desde el propio Gobierno brinden explicaciones políticas y se tomen medidas", sostuvo a Cadena 3 el diputado nacional Oscar Agost Carreño.

22/08/2025 | 19:17Redacción Cadena 3

FOTO: Guillermo Francos y Mario Lugones.

  1. Audio. El bloque de Pichetto exigió la interpelación de Francos y Lugones en Diputados

    Informados al regreso

    Episodios

El diputado nacional y presidente del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, reclamó que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se presenten en la Cámara de Diputados para dar explicaciones por el escándalo político que sacude al Gobierno.

“La Constitución nos da la herramienta para que, ante situaciones excepcionales, los funcionarios deban dar respuestas inmediatas. El Jefe de Gabinete y los ministros no pueden no asistir”, señaló el legislador en diálogo con Cadena 3.

Agost Carreño recordó antecedentes de pedidos similares, como el denominado caso Libra, y cuestionó la falta de explicaciones oficiales: “No es el periodismo el que investiga, son audios que surgen de reuniones del propio funcionario. Llamativamente fue echado, pero no se dieron explicaciones sobre las demás personas involucradas”.

En ese marco, sostuvo que el oficialismo debería acompañar el pedido: “Con este grado de escándalo, espero que incluso desde el propio Gobierno busquen un camino para que se brinden explicaciones políticas y se tomen medidas”.

Por último, el dirigente del PRO Córdoba advirtió que la Justicia debe actuar “con la mayor celeridad posible” y cuestionó la actitud del Ejecutivo: “En muchos casos el Gobierno finge demencia. Lo que necesitamos es que existan explicaciones claras e investigaciones serias”.

Lectura rápida

¿Quién reclamó explicaciones en la Cámara de Diputados?
El diputado nacional y presidente del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño.

¿A quiénes se les solicita que se presenten?
Al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

¿Qué escándalo se menciona?
Un escándalo político que sacude al Gobierno.

¿Qué antecedentes se mencionan?
El denominado caso Libra.

¿Qué espera Agost Carreño del oficialismo?
Que acompañen el pedido para brindar explicaciones políticas y tomar medidas.

