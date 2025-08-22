En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Mónica Fein reclamó una comisión investigadora por el escándalo en la Andis

La diputada nacional sostuvo a Cadena 3 que se trata de un "escándalo de corrupción brutal" porque "es sacarle dinero al área de discapacidad".

22/08/2025 | 18:54Redacción Cadena 3

FOTO: La diputada Mónica Fein cuestionó el accionar del ANMAT.

La diputada socialista Mónica Fein reclamó en el Congreso la conformación de una comisión investigadora tras el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derivó en la renuncia de su director, Diego Spagnuolo. En diálogo con Cadena 3, la legisladora advirtió que la situación “es un caso concreto de corrupción denunciada por un funcionario cercano al presidente Javier Milei” y exigió explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Ya el miércoles pasado, en el Congreso, mi compañero Esteban Paulón había pedido citar a Spagnuolo y a Karina Milei, horas antes de conocerse la renuncia forzada del funcionario. Mientras se niegan prestaciones a personas con discapacidad, aparece este escándalo de corrupción que debe investigarse”, afirmó Fein.

La diputada detalló que el próximo martes al mediodía se reunirá la comisión conjunta de Salud y Discapacidad, con la intención de convocar al ministro de Salud, Mario Lugones, al interventor Alejandro Vilches y a la propia Karina Milei. “El funcionario denuncia coimas que llegaban a la Secretaría de la Presidencia. Es gravísimo”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fein vinculó además el caso con la falta de controles en el sistema sanitario y recordó el antecedente del escándalo del fentanilo, que dejó más de 100 muertes. “Venimos de esa tragedia y ahora nos encontramos con un hecho brutal: sacarle dinero al área de discapacidad, que ya viene sumamente castigada”, advirtió.

Durante la entrevista, la legisladora también se refirió a los hallazgos judiciales, como el secuestro de 266 mil dólares en poder del empresario Emanuel Cobalíkber, dueño de la droguería Suiza-Argentina, y la demora en la detención de Spagnuolo. “Entendemos que este escándalo debe aclararse. El presidente tiene la oportunidad de decir que no es cómplice y de separar a todos los responsables, aunque se trate de su hermana”, enfatizó.

Consultada sobre si considera que se trata de un caso consumado de corrupción, Fein fue categórica: “La justicia está actuando rápidamente, lo cual celebro, pero nuestra responsabilidad como legisladores es exigir una comisión investigadora. Hay que saber a cuánto compraba la Agencia los medicamentos, por qué se hacían contratos directos sin licitación y quién auditaba ese proceso. No alcanza con que Spagnuolo diga ‘yo no fui’.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada concluyó que el gobierno de Milei “no puede venir a hablar de transparencia si no aclara este hecho vergonzoso” y reiteró que el Congreso avanzará con pedidos de informes, interpelaciones y el armado de una comisión investigadora.

Entrevista de "Informados, al Regreso".

Lectura rápida

¿Qué reclamó Mónica Fein en el Congreso? La conformación de una comisión investigadora por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

¿Quién es el director de Andis que renunció? Diego Spagnuolo renunció tras el escándalo de corrupción.

¿Cuándo se reunirá la comisión conjunta de Salud y Discapacidad? El próximo martes al mediodía.

¿Qué hallazgos judiciales se mencionan en la entrevista? El secuestro de 266 mil dólares en poder de Emanuel Cobalíkber y la demora en la detención de Spagnuolo.

¿Qué debe aclarar el gobierno de Milei según Fein? No puede hablar de transparencia sin aclarar el escándalo de corrupción en la Agencia.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho