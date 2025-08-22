Mónica Fein reclamó una comisión investigadora por el escándalo en la Andis

La diputada socialista Mónica Fein reclamó en el Congreso la conformación de una comisión investigadora tras el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derivó en la renuncia de su director, Diego Spagnuolo. En diálogo con Cadena 3, la legisladora advirtió que la situación “es un caso concreto de corrupción denunciada por un funcionario cercano al presidente Javier Milei” y exigió explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Ya el miércoles pasado, en el Congreso, mi compañero Esteban Paulón había pedido citar a Spagnuolo y a Karina Milei, horas antes de conocerse la renuncia forzada del funcionario. Mientras se niegan prestaciones a personas con discapacidad, aparece este escándalo de corrupción que debe investigarse”, afirmó Fein.

La diputada detalló que el próximo martes al mediodía se reunirá la comisión conjunta de Salud y Discapacidad, con la intención de convocar al ministro de Salud, Mario Lugones, al interventor Alejandro Vilches y a la propia Karina Milei. “El funcionario denuncia coimas que llegaban a la Secretaría de la Presidencia. Es gravísimo”, señaló.

Fein vinculó además el caso con la falta de controles en el sistema sanitario y recordó el antecedente del escándalo del fentanilo, que dejó más de 100 muertes. “Venimos de esa tragedia y ahora nos encontramos con un hecho brutal: sacarle dinero al área de discapacidad, que ya viene sumamente castigada”, advirtió.

Durante la entrevista, la legisladora también se refirió a los hallazgos judiciales, como el secuestro de 266 mil dólares en poder del empresario Emanuel Cobalíkber, dueño de la droguería Suiza-Argentina, y la demora en la detención de Spagnuolo. “Entendemos que este escándalo debe aclararse. El presidente tiene la oportunidad de decir que no es cómplice y de separar a todos los responsables, aunque se trate de su hermana”, enfatizó.

Consultada sobre si considera que se trata de un caso consumado de corrupción, Fein fue categórica: “La justicia está actuando rápidamente, lo cual celebro, pero nuestra responsabilidad como legisladores es exigir una comisión investigadora. Hay que saber a cuánto compraba la Agencia los medicamentos, por qué se hacían contratos directos sin licitación y quién auditaba ese proceso. No alcanza con que Spagnuolo diga ‘yo no fui’.”

La diputada concluyó que el gobierno de Milei “no puede venir a hablar de transparencia si no aclara este hecho vergonzoso” y reiteró que el Congreso avanzará con pedidos de informes, interpelaciones y el armado de una comisión investigadora.

Entrevista de "Informados, al Regreso".