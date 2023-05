Crimen de Joaquín Paredes: postergan el inicio del juicio para julio

El juicio por el asesinato de Joaquín Paredes en la localidad cordobesa de Paso Viejo, que estaba previsto para el 30 de mayo, fue postergado al 24 de julio por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje.

La madre del adolescente, Soledad Paredes, explicó a Cadena 3 que la decisión tiene que ver con que aún no fueron seleccionados los jurados populares y desde la Justicia afirman que hay una supuesta falta de espacio en la sala de audiencias para recibir a la prensa.

"Pretenden jugar con nosotros. Me cayó como un balde de agua fría la noticia porque ya teníamos todo preparado para empezar la semana que viene", sostuvo.

Y agregó: "Esperan que pasen las elecciones, pretenden que nos cansemos, que bajemos los brazos, pero no lo vamos a hacer, vamos a ir hasta el final".

Por su parte, Soledad pidió que se haga justicia por el crimen que ocurrió en octubre de 2020 y se llevó la vida de su hijo.

"No lo vuelvo a ver nunca más, espero que esto no vuelva a pasar, que haya cadena perpetua y que no sigan matando a nuestros hijos", exclamó finalmente.

La resolución de la Cámara Criminal de Cruz del Eje

“Reprogramar los días durante los cuales se llevarán a cabo las distintas audiencias que insuma el debate, fijándose como día de inicio el 24 de julio a las 9 y su continuación a la misma hora los días 25, 26, 27, 28 y 31 de julio; y 1, 2,3 y 4 de agosto de 2023, haciéndose saber a las partes que se concretarán en horario matutino y vespertino”, afirmó la resolución firmada por los vocales de la Cámara Ángel Francisco Andreu; Ricardo Arístides Py y Javier Rojo.

Informe de Jorge Mercado.