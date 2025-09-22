En vivo

Informados al regreso Notas

Cómo impacta la suspensión de las retenciones en las carnes avícola y bovina

Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), dijo a Cadena 3 que la medida es "positiva". 

22/09/2025 | 19:34

FOTO: Retenciones a la carne.

El gobierno de Javier Milei eliminó las retenciones a la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre de 2025, extendiendo el plan de desgravación para impulsar la economía.

En un movimiento que sacudió la agenda económica, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones de carne avícola y bovina.

Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), destacó a Cadena 3 la medida como positiva, afirmando: "Siempre es positivo, yo creo, cuando hablamos de eliminar o quitar, aunque sea temporalmente, un derecho de exportación".

Urcía explicó que esta decisión se alinea con las reducciones anteriores en las retenciones a la carne y representa una oportunidad para mejorar la competitividad del sector. "Quizás lo óptimo sería programar una quita definitiva", señaló.

También se refirió al estado del stock bovino, indicando que este ha disminuido en los últimos años, aunque se ha mejorado en la producción. Respecto a los incentivos necesarios para el crecimiento del sector, Urcía mencionó la importancia de cambios en la evaluación fiscal de la hacienda y la necesidad de seguridad jurídica para atraer inversiones. "Cuando se dan estos ruidos que se dieron desde las elecciones de Buenos Aires en adelante, claramente los inversores empiezan a tener cautela", dijo.

"Yo creo que no va a tener impacto en los precios, no veo margen para que haya suba de precios ni para que el consumidor convalide ese posible aumento", cerró.

Entrevista de Informados, al Regreso.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó el gobierno? El gobierno de Javier Milei eliminó las retenciones a la carne avícola y bovina hasta el 31 de octubre de 2025.

¿Quién confirmó la decisión? El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la eliminación de las retenciones.

¿Qué opinó Daniel Urcía sobre la medida? Urcía la destacó como positiva, sugiriendo que podría haber una quita definitiva en el futuro.

¿Cuál es el estado del stock bovino? El stock bovino ha disminuido en los últimos años, pero ha mejorado la producción.

¿Qué impacto tendrá en los precios? Urcía considera que no habrá impacto en los precios ni aumentos que el consumidor convalide.

