Alberto Roselli: “Jorge Bergoglio trabajó en favor de la dignidad de todos”

El periodista de Cadena 3, Alberto Rosselli, reflexionó este lunes sobre el impacto del papa Francisco tras su fallecimiento, destacando su enfoque en la dignidad humana y la justicia social.

Rosselli expresó: "Uno es una persona que trabaja de periodista y que debe ser afectado de una u otra manera por la realidad para poder abordarla de la mejor manera". La muerte del Papa, según él, significa más que repercusiones políticas o religiosas.

El periodista subrayó que Francisco marcó un cambio notable en la Iglesia Católica: "Estos 12 años de Francisco sirvieron mucho más que la cantidad de años que tuvo, por ejemplo, Juan Pablo II". Este Papa se destacó por su cercanía a las realidades del mundo.

"La palabra 'dignidad' resume todo esto", afirmó Rosselli, resaltando que el enfoque del Papa sobre la pobreza y la justicia no son sólo temas políticos, sino profundamente humanos.

Al papa Francisco, según Rosselli, "nunca le interesó ser él el centro de nada". Su legado se basa en la cercanía a la gente y en el anuncio de la esperanza, siempre con un enfoque en la dignidad de todos.

Rosselli también recordó el primer viaje de Francisco a Lampedusa, donde abordó la crisis migratoria y la dignidad de las personas que buscan una mejor vida. "El primer viaje que él hace es a ese lugar", destacó el periodista.

Al finalizar, Rosselli compartió una conversación con el Papa en octubre del año pasado, en la que Francisco expresó su deseo de que los argentinos dialoguen y se entiendan entre sí. "Cualquier camino que no sea el diálogo siempre fracasa", dijo Jorge Bergoglio.

"Creo que mi ida a Argentina puede causar más daño que beneficios. Temo que me puedan usar. Pero, sobre todo, no quisiera que ninguno vaya a creer que yo vuelvo como un poderoso. No lo seré nunca. Mi tarea es ser un servidor", contó Roselli que le dijo el Santo Padre.