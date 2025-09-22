"El turismo es conectividad": Rosario lanzó plan 2030 con foco en el aeropuerto

En el marco de la Semana del Turismo, y en un escenario de notable recuperación de la confianza como destino, la Municipalidad de Rosario presentó este lunes el Plan Estratégico de Turismo 2025-2030. El acto se llevó a cabo en el Museo de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez”, un espacio emblemático que simboliza la puesta en valor del patrimonio de la ciudad.

Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad, destacó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que este plan es “un punto de partida” y el resultado de “un trabajo colectivo junto a todo el sector académico y a todos los prestadores privados de turismo de la ciudad”. Y enfatizó: “Para nosotros no existe otra manera de trabajar que no sea así. Lo hicimos desde el día uno, aún en los momentos más difíciles, siempre nos sentamos a la mesa el sector público y el privado”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La funcionaria hizo hincapié en el contexto de reactivación que vive Rosario, con índices turísticos muy favorables, lo que consideró un momento ideal para planificar el futuro. Este resurgir se ve materializado en obras concretas: “Todo el casco histórico de la ciudad se está recuperando: la Plaza 25 de Mayo, el Palacio Municipal, el Pasaje Juramento, la Catedral, el Monumento Nacional a la Bandera, toda la Franja del Río”. Estas acciones, según explicó, permiten “pensar en recuperarse turísticamente” y realizar “obras que ponen en valor para la llegada de más visitantes”.

Dos ejes, “producto Rosario”

Según detalló la funcionaria, el plan se articula sobre dos pilares fundamentales para posicionar a Rosario como un producto turístico atractivo:

Rosario como sede de eventos: Se busca potenciar el turismo de reuniones, que incluye ferias, congresos, convenciones y eventos deportivos. Mattheus recordó el éxito de los recientes Juegos Jadar, donde Rosario fue elegida por el Comité Olímpico y Paralímpico Argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Logramos que tanto el deporte convencional como adaptado compitan en los mismos escenarios, algo que no ocurre en ningún otro lugar del mundo”, resaltó, subrayando la capacidad de organización y la infraestructura hotelera, gastronómica y de movilidad de la ciudad. Este camino continuará con la construcción de más infraestructura para los próximos Juegos Odesur, que dejarán a Rosario como “la ciudad del interior del país con más y mejor infraestructura deportiva”.

Turismo de escapada o fin de semana: Se aprovecha la ubicación geográfica privilegiada de la ciudad, situada en el centro del corredor que une a los dos grandes centros urbanos de Argentina. Este segmento se ve potenciado por una noticia de gran impacto: la modernización del aeropuerto.

“Desde el sábado está cerrado para entrar en obras con una obra muy importante que nos va a permitir cambiar de categoría, que aterricen aviones de gran porte de hasta 350 pasajeros”, anunció Mattheus. Y concluyó: “El turismo es conectividad. Esto nos va a permitir que llegue más gente a la ciudad, que Rosario pueda ser sede de grandes eventos internacionales y conectar con los principales destinos turísticos de la Argentina”.

Informe de Agostina Meneghetti.