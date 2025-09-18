No tiene brazos y conduce a 231 km/h en un BMW de carrera

El ruido del motor todavía le retumba en la memoria, pero ya no como una pesadilla, sino como el eco de una victoria.

No es el sonido que lo fascinaba de niño, cuando soñaba con ser piloto, sino el estruendo de un accidente que le cambió la vida para siempre.

En agosto de 2006, con apenas 20 años, el polaco Bartosz Ostalowski iba en su moto detrás de un amigo.

Conocía esa ruta de memoria, pero un auto imprevisto se le cruzó. Intentó frenar, pero ya era tarde. El impacto contra la barandilla fue tan violento que los médicos no tuvieron otra opción: tuvieron que amputarle ambos brazos.

"Mi vida se desmoronó", confesó en una entrevista. La rehabilitación le llevó un año, pero lo más difícil vino después: el regreso a casa. Su moto inutilizada, su coche abandonado. Se sintió desorientado, deprimido y sin esperanza. Comprendió que tenía dos caminos: resignarse a depender de otros o luchar por su independencia.

Fue entonces cuando la curiosidad lo llevó a un video en internet. Un conductor manejaba con los pies. Una chispa de esperanza se encendió en él. Con la ayuda de su padre, compró un auto automático y se dirigieron a un aeropuerto para probar. Se sentó al volante, soltó el freno y el auto arrancó. Pudo girar, acelerar, frenar. En ese instante, supo que su pasión por la velocidad no había muerto. A pesar de los calambres y los dolores, el esfuerzo no lo detuvo.

Un mes después, logró algo impensado: conducir solo hasta la universidad.

Ese fue apenas el primer paso. El siguiente desafío fue obtener una licencia de manejo común, luego perfeccionar su técnica y, finalmente, aspirar a lo más grande: la licencia internacional de la FIA.

"No quería que me limitaran por estereotipos. Decidí luchar por mi independencia. Quería perseguir mis sueños sin importar la opinión popular", afirmó.

Tres años después del accidente, lo logró. Se convirtió en la primera persona sin brazos en obtener una licencia internacional de automovilismo.

Desde entonces, Bartosz compite en igualdad de condiciones en el Campeonato Polaco de Drifting y en la liga europea Drift Masters.

Para lograrlo, adaptó su técnica a un nivel de perfección asombrosa. Con un pie controla el volante mientras que el otro acelera y frena. Su BMW E92, al que bautizó Fury, es la extensión natural de su cuerpo.

Y los resultados son la prueba de su talento: en 2019 fue subcampeón de Polonia y en 2024 se subió al podio. Pero su mayor logro llegó en 2022, cuando inscribió su nombre en el Libro de los Récord Guinness.

Con Fury, un auto de 1000 caballos de fuerza, alcanzó un derrape perfecto a 231,66 km/h, logrando el derrape más rápido jamás realizado por un coche conducido con los pies.

A los 39 años, Bartosz Ostalowski es un referente mundial. Su historia es una fuente de inspiración para quienes enfrentan adversidades, demostrando que la pasión y el deporte pueden superar cualquier barreira física.

Su vida lo obligó a frenar de golpe, pero él aprendió a tomar la curva más difícil con la misma fuerza con la que hoy derrapa ante miles de espectadores. "Lo imposible, en realidad, no existe", sentencia.